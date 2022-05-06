養生｜培養正氣抵禦病毒入侵　按摩腹部、手腳6穴位可提升免疫力

台灣當地確診持續攀升，與病毒共存已無法避免，台灣衛福部南投醫院除了鼓勵市民接種疫苗，做好自主健康管理外，更要維持規律的作息及飲食均衡，來保持身體抵抗力，該院中醫師也指導民眾，可以透過穴位按摩來培養人體的正氣，提升免疫力。



6大穴位提升免疫力：（按圖了解）

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南投醫院中醫科醫師賴卉蓮說，養氣穴位「氣海」為先天之氣聚集之地，約在肚臍下1.5寸（食指中指併攏的寬度）；「關元」掌管貯存先天元氣，約在肚臍下3寸（食指到小指併攏的寬度），以大拇指指腹按摩能調補元氣，體質偏寒可搭配溫敷，有調中補氣之效。

而中醫認為｢腎為先天之本」，補腎穴位「太谿」為足少陰腎經的原穴，腎經氣血皆由此向外轉輸，按壓可補腎陽益腎陰，其位置在足內側，內踝尖後方與阿基里斯腱之間的凹陷處；「復溜」則在小腿內側，太谿上2寸（食指到無名指的寬度），其為腎經的經穴，是治療身體水液失調的要穴，按壓有補腎滋陰、利水消腫之效。

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另｢脾胃為後天之本」，補脾胃穴位「合谷」位在拇指與食指併攏，肌肉隆起最高點，屬手陽明大腸經，具有疏散風邪、和胃通腸的功效；「足三里」在膝下三寸（四指幅），脛骨旁開一寸（拇指的寬度），屬足陽明胃經，具有健脾合胃補益氣血的功效。按壓這2穴位可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。

賴卉蓮提醒，按壓穴位時，同一穴位按壓約1至2分鐘，有痠、麻、脹的感覺即可達到效果，不需要用力揉壓，以免過度刺激反而受傷。而在疫情期間，不論染疫與否，都因將自己身心照顧好，遵從衛生單位及醫囑專業指示，一起度過疫情。

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