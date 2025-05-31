耳中風｜突發性耳聾恐永久聽力損失？把握黃金72小時治療恢復聽力

清晨醒來卻突然發現一側耳朵聽不到聲音，還伴隨悶塞感或耳鳴？



許多人以為只是耳屎堵塞、感冒未癒或睡姿不良導致耳悶，卻忽略了可能是危險的「突發性耳聾」，俗稱「耳中風」，醫師提醒，這是一種必須搶時間治療的急症，錯過治療黃金期可能導致永久聽力損失。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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什麼是「耳中風」？會出現哪些症狀？

根據統計，突發性耳聾（Sudden Sensorineural Hearing Loss）好發於40至60歲，近年有年輕化趨勢，常見於長期壓力大、睡眠不足、作息不規律者；臨床定義為在3天內，連續3個頻率的聽力喪失超過30分貝，通常為單側發作，約9成患者為單耳失聰，少數為雙側，可能與自體免疫疾病相關。

像是台灣一名47歲周小姐，某天早上突然覺得右耳聽不太清楚，就像搭飛機時耳朵悶住一樣，她先前往熟悉的耳鼻喉科就診，醫師初步診斷是耳壓過大，服藥即可；卻沒想到隔日更嚴重，耳朵內的雜音幾乎讓她抓狂，診所醫師複診後建議她盡快前往大醫院急診；後來又經過一連串的檢查和轉診，才終於確診是耳中風，周小姐在確診前耳朵的不適讓他感到極大不安，甚至需仰賴精神科藥物生活，所幸最後在經過適當的治療有把聽力挽回。

台灣台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任廖文輝表示，突發性耳聾常伴隨耳鳴、耳脹、暈眩或失真感，成因至今尚未明確，但多與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、生活壓力及季節交替有關。值得注意的是，突發性耳聾未來5年內罹患腦中風的機率高於一般人，有研究指出其台灣發生率每年十萬人口中約有5至27人會受到影響。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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「耳中風」把握黃金 72 小時 約7成患者可部分或完全恢復聽力

廖文輝指出，臨床統計資料顯示，突發性耳聾若能在症狀出現後72小時內接受治療，有高達7成的患者可以部分或完全恢復聽力，而自然恢復的機率則介於32%至65%之間。然而，一旦治療延誤超過14天，其療效將顯著降低。因此，當出現單側耳朵突發性聽力下降、耳鳴、耳內悶塞感、聲音失真，甚至伴隨頭暈與頭痛等症狀時，應立即就醫。

突發性耳聾並非無法治療，然而治療的關鍵在於及時性，廖文輝提醒民眾，務必掌握黃金治療的72小時，不應因自行觀察或猶豫而延誤就診。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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