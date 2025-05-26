汗疹｜夏天小孩活動量大易出汗疹？4預防與護理重點保持皮膚乾爽

天氣即將進入夏季，氣溫與濕度升高，濕疹、汗疹、汗皰疹等皮膚問題日多，尤其小朋友活動量大，身上容易長出俗稱痱子、熱疹的汗疹。



台灣家醫科醫師鄭名琁建議，平時盡量穿著寬鬆、透氣衣物，流汗後盡早清潔皮膚，而良好的飲食習慣，也能幫助維持皮膚健康。

汗疹4大預防與照護要點（按圖👇👇👇）

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鄭名琁表示，汗皰疹是濕疹，但汗疹並不是濕疹。汗疹俗稱痱子或熱疹，主要成因是汗腺出口阻塞，導致汗液滯留於表皮與真皮層之間，進而引發刺激反應。汗疹常發生在兒童身上，這是因為兒童皮膚角質層尚未完全發育成熟，更容易受到環境刺激，產生不適症狀。

汗疹好發部位 皮膚皺褶處又紅又癢

汗疹常見於兒童皮膚皺褶處，包括頸部、腋下、肘窩、膝窩及大腿內側等部位。鄭名琁表示，這些區域因為容易積聚汗水且通風不良，成為汗疹的好發區域。兒童皮膚屏障功能較成人薄弱，加上夏季悶熱環境更容易導致汗腺阻塞，使汗液無法順利排出而形成紅疹。

汗疹4大預防與照護要點

症狀表現為小紅疹與搔癢感，常可見到小朋友因為癢而抓抓抓，嚴重時甚至抓破皮，可能引發皮膚破損或感染。鄭名琁醫師分享日常生活中可採取以下預防與照護措施：

保持皮膚乾爽

保持皮膚乾爽是預防汗疹的首要步驟。鄭名琁建議，孩子外出或活動後應立即用乾淨毛巾擦乾汗水，特別注意皮膚皺褶處，如頸部、腋下、膝窩等皮膚皺褶處。

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穿著寬鬆、透氣衣物

建議選擇棉質等天然材質、寬鬆透氣的衣物，避免穿著合成纖維、過緊或不透氣的服裝，以減少皮膚悶熱與摩擦的情況。

流汗後盡快清潔皮膚

鄭名琁提醒，清潔皮膚盡可能使用清水沖洗，搭配溫和、無香料的清潔用品，避免使用含香精或抗菌成分強烈的沐浴產品，以減少對皮膚的刺激。

避免自行使用成藥

若皮膚出現持續性紅疹或搔癢，應及早尋求醫師評估與診斷，選擇合適的外用藥膏，避免自行塗抹未經診斷的成藥，以免因錯誤用藥而加重刺激或延誤治療。

汗皰疹是什麼？汗皰疹症狀（按圖👇👇👇）

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飲食調理輔助皮膚健康

除了外在照護，飲食調理也能輔助維持皮膚健康。鄭名琁指出，汗疹的飲食營養調理包括：

Omega-3脂肪酸

如三文魚、亞麻仁籽、核桃等，有助降低身體發炎反應，穩定皮膚狀態。

富含抗氧化物的食物

例如莓果、奇異果、番茄等，富含維他命C與植化素，有助強化皮膚屏障與修復能力。

充足水分攝取

幫助調節體溫與新陳代謝，有助於汗液順利排出，減少阻塞風險。

鄭名琁提醒，夏季是兒童戶外活動的高峰期，適當安排活動時間、留意穿著與環境衛生，加上正確的皮膚照護觀念，能有效降低汗疹及相關皮膚問題的發生率。若孩子皮膚反覆出現紅疹、搔癢等症狀，建議盡早諮詢專業醫師，釐清病因並接受適當治療。

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