耳鳴｜睡醒後驚遇突發性耳聾？或為耳中風　秋冬易好發別延誤診治

高齡者一睡醒就發現一邊耳朵聽不到？這可不是老化或重聽，而是俗稱「耳中風」的突發性耳聾！秋冬季節氣溫多變化，是突發性耳聾的好發期，患者多半是睡醒後突然發現單側聽力突然喪失，並有耳鳴、悶塞感，其中還有約25％的患者會伴隨眩暈等狀況。



來自台灣的亞東紀念醫院高壓氧中心王旭輝醫生指出，突發性耳聾好發於中年到年長者，肇因包括病毒感染、內耳的血液循環不良、內耳的內淋巴囊破裂、自體免疫疾病，還有約5％是聽神經瘤造成，尤其是疲累、熬夜、壓力大的人特別容易發生。

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目前突發性耳聾的治療是透過口服或靜脈注射高劑量的類固醇、耳內注射類固醇、高壓氧治療等方式進行治療。

其中高壓氧治療(HBOT)是在高壓艙內，先加壓2至3倍大氣壓力的純氧再吸入體內，藉由艙內高壓的環境，將更多氧氣溶解在血液裏，有效提升全身血液跟組織的氧氣濃度，活化內耳的血液循環跟神經系統，改善組織缺氧，促進受損細胞的新陳代謝，達到重建組織細胞修復的功能。

王旭輝表示，突發性耳聾治療上經常與時間賽跑，一旦錯過黃金治療時間，恐造成不可逆的損傷。如果患者能在症狀發生後2週內接受類固醇及高壓氧治療，聽力恢復機會較高，約8成患者症狀有所改善；若可及早於7天內治療，約有90％病患可恢復。

高壓氧應用於突發性耳聾的治療，在60歲以下的中壯年及初期聽力減損較重的病患尤其顯着，因此早期高壓氧治療合併全身類固醇治療，可以為突發性耳聾病友帶來更好的治療成效。

他提醒，聽力對工作與日常生活至關重要，如果出現突然單側聽力缺失或突發性耳鳴、頭暈等症狀，要儘速就醫。若診斷後為突發性耳聾應儘早治療，並控制血壓、血糖、血脂，以及調整生活作息、適度休息與充足睡眠，減緩壓力累積。另外秋冬季節交替，病毒盛行，需特別留心，降低再次復發的機率。

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