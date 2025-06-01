泌尿健康｜女性泌尿道感染比例比男性高？4狀況易復發8招預防感染

28歲徐小姐因年前工作繁忙，工作中無法正常如廁而憋尿，且同時減少喝水量，導致她感覺小便有痠痛及灼熱感，經過一天後發現有血尿，驚嚇之餘來台灣國泰綜合醫院泌尿科門診接受尿液檢查，檢查顯示為「泌尿道感染」。



在經過藥物治療後，症狀立刻緩解，因忙碌所以她並沒完全將藥物服用完畢，隔沒幾天相同的症狀又跑出來，這次有乖乖的把藥吃完，症狀就完全緩解，這種景象相信很多人都有經歷過。

經常忍尿會有什麼影響？（按圖👇👇👇）：

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女性泌尿道感染比例普遍比男性高 感染途徑有4大因素

台灣國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，泌尿道感染是一般人在日常生活中常見的疾病，即我們常說的膀胱發炎跟尿道發炎，這2種感染會導致小便灼熱、疼痛，頻尿、尿不乾淨，嚴重時甚至會有血尿。臨床上觀察，人一生發生泌尿道感染的比率為3.5%，不過隨著年紀的增加，泌尿道感染的發生率也會隨之線性比例的升高，男女性不同年紀有不同的發生率及造成原因。

男女泌尿道感染不同年紀的發生率及成因。（NOW健康授權使用）

除了1歲之前男生發生比例較高（主要為包皮原因，小小孩發生泌尿感染需考慮構造上的異常），而其他年紀都以女生比男生較容易發生，主因為男女的生理構造不同（女性尿道短且距離肛門近），但隨著年紀的增長，在年紀大於35歲之後，男性會因攝護腺肥大的原因，泌尿道感染的比例接近女性。臨床上泌尿道感染的途徑有4個因素：

▸上行性感染：由尿道進入引起，最常見。

▸血行性感染：常見發生於免疫力差的病人，較少見。

▸淋巴性感染：此種更少見。

▸經由周圍器官感染：如腹腔內膿瘍、膀胱直腸瘻管或膀胱陰道瘻管引發感染。



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泌尿道感染未及時治療恐加重 4種狀況難治療、容易復發

台灣蔡樹衛醫師指出，臨床上確實有少部分的病患，靠著多喝水及自己的免疫力克服泌尿道感染。但大多數人還是需要藥物來緩解症狀及加速治療，如果沒有及時治療或拖延治療，泌尿道感染可能會加重並導致嚴重的併發症，如慢性膀胱發炎、容易復發、膀胱功能失調及組織破壞、及腎盂腎炎。因此如果出現疑似泌尿道感染的症狀，應立即就醫並接受藥物的治療。常常有人問「為什麼我的泌尿道感染不易治療？」或「容易復發？」歸納可能的原因如下：

1. 未遵照醫囑完成整個療程：擔心吃抗生素，所以症狀改善就自行停藥。

2. 生活型態錯誤：包括憋尿、少喝水、個人衛生習慣不好、沖洗及擦拭錯誤、性行為後未排尿。

3. 泌尿系統構造問題：例如結石、阻塞、慢性腎臟疾病。

4. 本身疾病造成：如糖尿病、免疫失調、長期臥床、女性停經、中風等。



7種尿液反映什麼？（按圖👇👇👇）

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日常生活採行8大行為照護 有利減少泌尿道感染上身機率

若因其他問題造成的泌尿道感染，需要對症處理，才不會造成反覆復發。日常生活有什麼預防行為可以減少泌尿道感染呢？建議如下：

1. 多喝水：

保持良好的飲水習慣，每天至少攝取水分2000c.c.以上。若有心臟及腎臟疾病者，請諮詢醫師。

2. 不可憋尿：

減少細菌在膀胱內孳生的機會，但膀胱過動者除外。

3. 上廁所擦拭方式要注意：

如廁後擦拭應由前往後，避免肛門、陰道細菌進入尿道。

4. 良好的排便習慣：

便秘會增加腸胃道致病性細菌繁殖的機會，而膀胱炎的致病細菌多為大腸桿菌引起。

泌尿道癌症5前兆（按圖看清👇👇👇）

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5. 在性行為前及性行為後要多喝水，多排尿。

6. 內褲勿太緊，注意透氣及衛生。

7. 服用減少泌尿道感染風險的營養品：

如甘露糖、蔓越莓、益生菌等。

8. 保持泌尿生殖器官的乾淨衛生：

一般用清水洗淨即可，肥皂或某些市售的婦潔液用多了，可能會改變陰道正常的酸鹼值，反而更容易滋生細菌。

因此，如果有疑似膀胱炎的症狀，應即早就醫並接受適當的治療。就近到附近的泌尿科診所或醫院，但是如果就近沒有泌尿科醫師、婦產科或家醫科也可以做初步的診斷治療。

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