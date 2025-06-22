駝背｜維持背部正確姿勢可預防疼痛！2動作改善肩頸僵硬頸部疼痛
撰文：健康2.0
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你有駝背的習慣嗎？這可能是造成肩頸僵硬、頸部疼痛的原因，其實光是讓背部維持正確的姿勢，便能改善及預防各種疼痛。
駝背容易全身痠痛
日本運動防護員並木磨去光指出，「駝背」是最具代表性的不良姿勢，拱背工作或駝背運動，都會對背部造成負擔，導致肩頸僵硬和腰痛，建議利用改善背部姿勢的運動來放鬆胸肌，儘早讓症狀獲得改善。
5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）
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伸展闊背肌運動
並木磨去光表示，「伸展闊背肌運動」可以幫助背部維持正確的姿勢，除了可以改善肩頸僵硬和頸部疼痛，對於預防四十肩、五十肩的疼痛，以及膝蓋疼痛、小腿肚容易疲勞等症狀，也有效果。
緩解腰痛的五大穴位（按圖👇👇👇）
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1. 右手手肘撐地，左手臂向前伸直
右手手肘彎曲約呈現90°並撐地，左手臂伸直後靜止不動。這時頭和背部要保持水平，盡量維持一直線。
2. 繼續伸直左手手肘，將胸部下沉
繼續伸直左手手肘，讓胸部往下沉。下沉時動作要慢，一邊感受肌肉拉伸的感覺。
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POINT
1. 伸展闊背肌
伸展佔了背部大部分面積的闊背肌。動作過程中要時刻留意闊背肌的位置，以及肌肉是否有確實被拉伸。
2. 想像著讓胸部靠近膝蓋
胸部下沉時，要想像讓胸部靠近膝蓋，過程中背部都要保持平坦。
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伸展時彎曲手肘
伸展時要伸直手肘，彎曲的話會使背部拱起，因而效果大打折扣，這一點須特別留意。
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