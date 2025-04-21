駝背｜長期肌肉緊繃恐致肩頸痠痛！4招改善駝背及時活動舒展筋骨

現代人因長時間久坐、低頭工作，駝背已成為一種普遍的「職業病」。



醫師強調，長期駝背可能會導致從頭到腳的疼痛，切勿讓不良的工作姿勢破壞健康，從現在開始調整姿勢、強化核心肌群，讓肩頸放鬆，身體更加有活力。

5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）

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駝背姿勢帶來健康危機 嚴重恐擠壓到胸腔

台灣骨科醫師陳鈺泓指出，駝背會導致肩膀內縮，讓肌肉長期處於緊繃狀態，肩胛骨位置失衡，進而引發肩頸痠痛，且長時間低頭也會增加頸椎壓力，提高椎間盤退化風險，甚至壓迫神經。此外，駝背會加重腰椎負擔，可能壓迫神經，引起下背痛或坐骨神經痛，導致腿部疼痛或麻木，而且駝背還可能讓胸腔受到壓縮，影響呼吸效率，造成胸悶、氣短等症狀。

4招有效改善駝背問題

為了擺脫駝背帶來的痠痛困擾，陳鈺泓建議民眾，可從以下4個方面改善：

1. 調整電腦螢幕高度

調整工作環境，將電腦螢幕高度調整至與眼睛平行，避免長時間低頭。

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2. 強化核心肌群

透過核心肌群訓練，如平板支撐或仰臥起坐，強化背部與核心肌肉，讓脊椎更加穩定。

3. 及時活動舒展筋骨

每工作1小時就站起來活動5分鐘，進行胸肌伸展和肩胛骨運動，紓緩肌肉緊繃。

緩解腰痛的五大穴位（按圖👇👇👇）

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4. 養成正確坐姿

養成正確的坐姿習慣，坐下時背部挺直，肩膀自然放鬆，避免含胸低頭，讓骨骼保持正確排列。

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