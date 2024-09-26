減肥｜減重10-15％可改善脂肪肝、睡眠窒息症！改生活型態易見效

肥胖會引發各種健康問題，增加罹患慢性疾病和死亡的風險。根據《美國醫學會雜誌》報導，只要肯減重，方法很多，能減重5～10%時，可改善糖尿病患者的血糖控制和高密度膽固醇。能減重10～15%可減少肝臟脂肪並改善睡眠窒息症。



根據《美國醫學會雜誌》報導，全球約有8億人受到肥胖問題所苦，美國更有42%的成年人屬於肥胖族群。肥胖症的定義是身體質量指數（BMI）大於或等於30。BMI的計算方式是體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。此外，腰圍測量也能提供腹部脂肪堆積的重要資訊。

5個瘦身關鍵（按圖👇👇👇）

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肥胖的健康風險

該報導指出，肥胖會增加死亡風險，並引發心臟病、高血壓、糖尿病、高膽固醇、膽囊疾病、脂肪肝、中風、睡眠窒息症、關節炎、抑鬱症、焦慮症及某些癌症，如乳癌和大腸直腸癌等健康問題。

不花錢──改變生活型態就能大不同

透過飲食控制和規律運動，在6～12個月內可望減重5～10%。飲食策略包括控制分量、減少加工食品攝取，以及多吃蔬果。建議每周至少進行150～300分鐘的中等強度運動，有助維持體重和整體健康。

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花錢──口服及注射減重藥物有副作用

目前美國食品藥物管理局（FDA）核准的口服減重藥物包括芬特明、芬特明-托吡酯、布普洛尼──納曲酮和奧利司他，BMI大於27的人服用後平均可減重4～8%，但可能出現噁心、嘔吐、便秘和腹痛等副作用。 FDA核准的注射型減重藥物則有利拉魯肽、司美格魯肽和替爾塞肽，搭配健康生活可減重8～21%，但價格昂貴，目前聯邦醫療保險不給付單純肥胖患者。

透過飲食控制和規律運動，在6～12個月內可望減重5～10%。（Towfiqu barbhuiya/Unsplash）

研究指出，注射型減重藥物常見的副作用包括噁心、嘔吐、胃排空延遲和注射部位刺激。內視鏡及外科手術治療BMI介於30～40的成年人可接受內視鏡減重手術，如胃內氣球和內視鏡袖狀胃切除術，6個月內可減重10～13%。BMI大於等於40或35以上且合併其他疾病者，則建議接受外科手術，如腹腔鏡袖狀胃切除術和胃繞道手術，12個月內可減重25～30%。手術可能引發出血或內疝等併發症，術後也須補充多種維他命和礦物質以避免營養不良。

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減重的好處

研究結果顯示，能減重5%就能使收縮壓和舒張壓下降2～3毫米汞柱。能減重5～10%可改善糖尿病患者的血糖控制和高密度膽固醇。減重10～15%則可減少肝臟脂肪並改善睡眠窒息症。研究指出，減重超過15%與接受減重手術者的死亡率較低。

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