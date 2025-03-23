減肥｜間歇性斷食助分解脂肪？服用4藥物不可盲目斷食恐影響藥效

近年「間歇性斷食」正流行，許多人都想靠集中時間進食，達到減重目標或改善健康。



不過，台灣食藥署提醒，有在服藥的民眾如果想採用間歇性斷食，要特別注意！長時間不進食可能會影響部分藥物的吸收和作用，增加低血糖、低血壓、胃部不適等發生的風險。

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168、186斷食法是什麽？「間歇性斷食法」促升糖素分泌 助分解脂肪

台灣國泰綜合醫院營養組賴秀怡營養師表示，「間歇性斷食法」是指在特定時間段內不食用含熱量的食物，僅喝水或無熱量的飲品，如無糖咖啡或茶，目的是透過足夠時間的斷食，降低身體對胰島素的需求，並促進升糖素的分泌，幫助分解脂肪。

常見的間歇性斷食有2種方式：

- 每日限時進食：大家經常都能聽到168、186斷食法，這些數字代表的正是每日斷食和進食的時間。「168」指的是在一天24小時中，有16小時是斷食期，另8小時是進食期；「186」則是斷食18小時，另6小時可進食。

- 5：2斷食法：在一週7天中，有5天維持正常的飲食模式，另外挑不連續的2天執行斷食，斷食日的飲食攝取熱量要限制在500大卡內。



▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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服用這些藥不可盲目斷食！台灣食藥署揭風險 籲事先與醫師溝通

台灣食藥署在Facebook「藥博士 正藥說」表示，如果有服用下列藥物，同時又正在進行間歇性斷食，需要留意可能發生的問題：

1. 降血糖藥

糖尿病患者如果正在注射胰島素，或是服用磺脲類藥物，長時間不進食可能會導致低血糖。因此，有意嘗試間歇性斷食的病友，事先須與醫師溝通，並根據個人血糖的狀況，調整糖尿病用藥。

2. 止痛藥

部分非類固醇消炎止痛藥可能會對胃壁造成刺激，引發胃痛甚至胃潰瘍，與食物一起服用則可以幫助減輕胃部不適。在進行斷食期間，患者可能需要調整服藥方式，或考慮改用其他類型的止痛藥。

3. 降血壓藥

斷食期間血壓可能會下降，因此建議要密切監測並記錄血壓的變化，同時與醫師討論正在服用的降血壓藥物是否需要進行調整。

4. 部分受食物影響吸收的藥物

食物會對某些藥物的吸收產生影響，所以進行斷食時須注意調整服藥時間，以確保藥品正常發揮作用。例如某些高劑量的抗凝血藥需與食物一起吃，會有利於吸收，脂溶性維他命如維他命D、E也建議在用餐後服用，才能更好地被身體吸收。

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台灣食藥署也呼籲民眾，適當的斷食雖然可以為身體帶來益處，但還是要謹慎以對，避免錯誤的用藥及飲食方式反倒對健康造成影響。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

