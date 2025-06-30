血壓｜站起身血壓反而飆升？一文看清姿勢性高血壓症狀、高危族群

你是否曾在起身時感到一陣頭暈，或是突然血壓飆高卻渾然不覺？



姿勢性低血壓已被大家所熟悉，不過醫界近年發現，愈來愈多人在變換姿勢時出現「姿勢性高血壓」，在站起來後血壓反而飆升。這個現象不僅容易被忽略，還與中風、心臟病等風險息息相關。

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人體的「隱形調控系統」 血壓如何保持穩定？

人體擁有一套精密的自律神經系統，能在日常動作中自動調節血壓，確保我們從躺著、坐著到站立時，血壓維持穩定，不至於暈眩或昏倒。然而，當這套機制出現問題，就可能導致「姿勢性低血壓」，也就是從平躺或坐姿突然站起時，因血壓驟降而出現頭暈、無力、甚至昏倒的情況。

台灣市立聯合醫院中興院區內科部部長陳冠宇表示，低血壓的原因很多，比較常見的可能是藥物引起，或是因為水分不足、貧血的狀況；有些是跟肥胖也有點關係，肥胖的病人比較容易產生姿勢性低血壓的問題。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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你認識「姿勢性高血壓」嗎？

除了姿勢性低血壓，近年來醫界也愈來愈關注另一個相反的現象──姿勢性高血壓。台灣高雄秀傳醫院心臟內科主治醫師黃鴻儒指出，若起立後，收縮壓上升超過20mmHg、或舒張壓上升超過10mmHg，即可視為姿勢性高血壓。若站立與平躺之間收縮壓差異超過20mmHg，就應提高警覺。

台灣台大醫院心臟內科主治醫師柯宗佑則指出，過去臨床多聚焦在低血壓，但愈來愈多患者在站起或移動時，出現血壓明顯升高的現象。這樣的血壓波動若不穩定，長期下來可能增加罹患心臟病或中風的風險，對於已有高血壓的患者來說更需特別注意。他強調，穩定服藥與監測血壓，是預防心血管疾病的關鍵。

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研究發現：站起來血壓升高不是少數現象

一項於2025年刊登於《英國醫學期刊》的研究，針對超過3萬名已患高血壓或血壓偏高的成年人進行分析，發現有高達17％的人出現姿勢性高血壓，比姿勢性低血壓的9％還要常見。更值得警覺的是，《歐洲預防心臟病學期刊》進一步指出，這類病人日後罹患中風或死於心血管疾病的機率明顯較高。

儘管風險不容忽視，目前醫學界對姿勢性高血壓的治療目標仍未有明確指引。台灣成大醫院家庭醫學部醫師劉芳羽說明，「姿勢性低血壓」的處置多以緩解症狀與預防跌倒為主；而「姿勢性高血壓」雖已被愈來愈多研究指出與心血管疾病相關，臨床上仍屬較新議題，治療策略有待建立。

除了生理調節失衡，肥胖也是影響血壓變化的潛在因素。台灣台大醫院心臟內科醫師賀立婷指出，肥胖患者起身時，需要較多力氣支撐身體，加上心血管調節機能受限，更容易出現異常血壓波動。

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姿勢性血壓異常 三高與糖尿病患更要小心

台灣彰化秀傳醫院神經內科主治醫師黃文謙也提醒，不論是姿勢性高血壓或低血壓，都不是罕見現象，尤其在三高患者、糖尿病患、或血管功能退化的族群中，發生機率更高。若平時未特別留意，容易讓這些潛在問題被忽視，直到出現嚴重併發症才察覺。

醫界建議，民眾應養成規律量血壓的習慣，若發現休息後坐姿血壓超過130/80mmHg，應尋求醫師評估；同時透過規律運動、控制體重、減少鹽分攝取等生活習慣改善，也是預防高血壓與心血管疾病的基本原則。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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