開燈睡覺恐增罹癌風險、容易愈睡愈肥？調暗燈光有助改善睡眠品質

開著燈就不小心睡著了、深夜做事總是感到效率最好，熱愛「挑燈夜戰」？



不過《Cancer》期刊上一項超過46萬名參與者的研究顯示，夜間光照可能對身體帶來不良的影響，像是增加了55%的甲狀腺癌風險！

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夜間光線明亮對身體的影響？

- 甲狀腺癌風險增加55%

- 乳癌風險增加14%

- 高血壓、糖尿病患病機率增加

- 易導致心情不佳

- 容易愈睡愈胖



夜間光照不僅增加甲狀腺癌風險，發表在《Environmental Health Perspectives》期刊的一項研究顯示，夜間光照暴露還會增加罹患乳癌的風險14%，尤其與停經前的女性相關。另外，夜間光線容易造成心情不佳。還有研究指出，睡覺時暴露在光源底下，會提高女性變胖的機率；罹患高血壓或糖尿病等疾病的機率也會提升。

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夜間光線影響褪黑激素分泌

在黑暗的環境下，大腦的松果體會大量合成褪黑激素，讓人感到昏昏欲睡。褪黑激素能讓生理機能減緩，也具抗氧化、抗凋亡的作用，會讓細胞致癌因子的破壞減慢。

電燈的發明使白晝無限延長，影響了褪黑激素分泌，也影響了人類的生理時鐘運作。室外燈光是影響睡眠品質的「元凶」之一，晚間若無大量集中用眼的需求，可稍微調暗屋內光照。落實晚間關燈、睡前不滑手機的好習慣，短期來說能提升睡眠品質，長期來說也能避免疾病風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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