瞓捩頸｜睡醒後落枕頸痛點算好？4簡單動作紓緩肩頸痠痛、膏肓痛

一睡醒，脖子好痛怎麼辦？



台灣健康主播鄭凱云在台灣網路節目《健康云知道》邀請台灣物理治療師葉懿昕，提供4招紓緩動作，有效紓緩落枕引起的脖子痛。

4動作紓緩改善落枕痛（按圖了解👇👇👇）

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為什麼會落枕？

葉懿昕指出，落枕有2大原因，分別是肌肉拉傷和椎間盤突出。臨床觀察發現，不少人因睡姿不良而頸部扭曲，導致胸鎖乳突肌、斜方肌拉傷，就會造成脖子疼痛、無法轉動。

有的人長時間盯電腦、低頭滑手機，導致頸部長時間處於不良姿勢，也容易落枕。

4動作紓緩改善落枕痛

葉懿昕提供4招紓緩動作，有效緩解落枕造成的脖子痛，也可以紓緩肩頸痠痛、膏肓痛。

1. 上斜方肌伸展

坐姿，痛側手抓椅子，頭往健康側靠，拉伸痛側肌肉，健康手輕壓頭停留10秒，並進行深呼吸，動作重複3到5次。

2. 胸鎖乳突肌伸展

坐姿，健康手壓住痛側鎖骨，頭往痛側斜上轉往後，停留10秒，並進行深呼吸，動作重複3到5次。

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3. 肌肉能量療法

首先，找到頸部卡住的方向，手按頭後，頭往痛側出力，手往痛的反向頂，停留10秒，並進行深呼吸，動作重複3到5次。

4. 頸椎後收運動

雙手固定在頸椎突出處，頭往後仰到最緊繃，停留10秒，並進行深呼吸，動作重複3到5次。

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落枕逾1周應就醫

葉懿昕提醒，如果落枕疼痛超過7天以上，可能不是單純落枕問題，建議就醫檢查。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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