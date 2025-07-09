失眠｜入睡困難、睡眠中斷3失眠型態　常與抑鬱焦慮病症形成共病

根據台灣財團法人精神健康基金會於2024年發布的「全國精神健康指數調查」顯示，台灣整體得分為81.67分，僅略高於80分的合格標準。特別值得注意的是，調查中有約40.9%的民眾表示睡眠狀況不佳，凸顯睡眠問題已成為民眾心理健康的重要挑戰之一。



台灣安眠藥使用量居亞洲之冠 暗藏民眾濫用與成癮的風險

而根據美國睡眠醫學會（AASM）及相關文獻，全球失眠盛行率約為10–30%，部分地區甚至高達50–60%。意即，失眠已經是僅次於感冒的全球第二常見健康問題。台灣振興院精神醫學部主任毛衛中表示，失眠更與情緒障礙、注意力下降與身心健康密切相關，堪稱現代人面對的重要健康課題。

▼為什麼睡到一半感到突然墜樓？（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 8

相關文章：失眠｜夢中墮樓扎醒或因壓力大？入睡抽動症預防4招避免過度疲勞

精神健康基金會指出，2023年台灣安眠藥開立總數超過11億6,000萬顆，使用量居亞洲之冠，若將藥片依序排列，其總長甚至可繞行台灣一圈。這個數字不應該只是被視為「用量多寡」，更是我們重新檢視睡眠照護系統的提醒。同時也顯示許多患者傾向以藥物為主要改善方式，然而這種現況也揭示了安眠藥濫用與成癮的風險。

安眠藥是醫療工具之一，對某些階段性的失眠者來說，短期使用可協助身心穩定、打破惡性循環。關鍵不在於用或不用，而是在醫師專業評估下，如何合理、安全地使用，並與非藥物治療同步進行。例如睡眠衛教、壓力管理、認知行為治療（CBT-I）等，都是實證支持可以有效改善失眠的方式。

台灣人失眠問題逐漸嚴重 與生活壓力、依賴電子產品密切相關

台灣毛衛中醫師指出，近年失眠問題逐漸嚴重，與快速的生活節奏、壓力增加及電子產品普及有密切關係。例如，藍光與社交媒體干擾生理時鐘，影響入睡品質 。有趣的是，一項挪威的回溯研究以「Can′t Sleep」等關鍵字分析搜尋量，結果顯示日本、台灣與瑞典為搜尋率最高的3個國家地區；日本每十萬人搜尋「無法入睡」約54次（全球平均為3.6次），台灣也高達39次，是全球平均的11倍左右。

失眠的原因並非單一，其中壓力是最常見的誘發因子。當情緒緊繃或焦慮時，大腦處於警覺狀態，交感神經興奮、難以放鬆，進而影響入睡與整體睡眠品質。部分研究也發現，人際壓力甚至比工作壓力對睡眠影響更為顯著。

生理上，睡眠也受到「生理時鐘」與「睡眠債務」2大因子的影響。生理時鐘是體內的時間節奏，與光照、作息等密切相關；而睡眠債務則來自長時間清醒所累積的身體需求。若這兩者失衡，便容易出現入睡困難或睡眠中斷等現象。

相關文章：失眠｜睡眠質素差比抽煙更傷身！15招快速入眠早餐食蕉呼吸慢啲？👇👇👇

+ 25

失眠問題往往並非單獨存在 常與抑鬱、焦慮等病症形成共病

值得注意的是，失眠往往不是單獨存在的症狀。根據臨床觀察與研究，失眠與多種身心疾病高度共病，例如焦慮症、抑鬱症、慢性疼痛、氣喘、胃酸倒流、夜間頻尿，甚至是阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）等。若僅以安眠藥處理睡眠問題，可能因此忽略背後更核心的健康議題。

台灣毛衛中醫師說明，以抑鬱症為例，超過8成的患者會合併失眠，但當抑鬱情緒獲得緩解後，睡眠品質往往也隨之改善。相同地，對夜間頻尿或慢性疼痛患者而言，若能妥善處理原發問題，睡眠困擾便可能自然減輕，甚至無須依賴藥物。因此，針對失眠的評估與治療，建議應與醫師深入討論潛在共病狀況，從全人角度出發，整合式地處理相關問題。這樣的方式不僅更安全，也更有機會根本改善睡眠，恢復自然入眠能力。

相關文章：睡眠穴位｜疲倦卻不能入睡？ 睡前按6穴位放鬆身心頭頂發熱為準👇👇👇

+ 8

失眠可分成3種型態 嘗試調整規律作息有助於重建睡眠習慣

台灣毛衛中醫師分析失眠有3種型態和建議的應對方式如下：

失眠型態1：入睡困難

▸定義：躺床後30分鐘以上仍無法入睡。

▸建議做法：建議起床轉移注意力，避免在床上「強迫自己入睡」。



失眠型態2：睡眠中斷

▸定義：半夜醒來，超過30分鐘無法再入睡。

▸建議做法：睡前避免大量飲水、調整環境干擾，必要時就醫評估是否有其他共病。



失眠型態3：提早醒來

▸定義：提早於預定時間1至2小時醒來且無法再睡。

▸建議做法：可嘗試延後就寢時間、限制白天午睡時間。



上述針對不同失眠型態，提供對應建議的這些方法並非萬靈丹，但對於規律作息與重建睡眠習慣具有明確幫助。

相關文章：失眠｜瞓唔夠無精神注意力差之餘仲會變肥？8招助你一覺睡到天光👇👇👇

+ 9

短期服用安眠藥安全有效 待睡眠穩定應與醫師討論調整用藥

有些人對安眠藥產生依賴，也有人對其效果心生懷疑。事實上，若經醫師診斷為失眠症並建議使用藥物治療，短期服用安眠藥在多數情況下是安全且有效的。關鍵在於與醫師充分溝通，了解服藥目的與使用原則。當失眠狀況穩定後，醫師也會協助病人逐步減藥，過程需依個人狀況調整，切勿突然停藥或任意加量。這不僅有助於避免反彈性失眠，也能讓病人逐步重建自然睡眠機制。

面對台灣約4成民眾有睡眠困擾的現況，我們需要的不只是更多藥物，而是更完善的睡眠醫療體系與全民睡眠教育。當我們正視壓力來源、調整作息與提升心理健康，才有機會真正改善睡眠問題。

毛衛中醫師強調，失眠並不可怕，可怕的是忽視與誤解。若您長期有睡眠困擾，歡迎尋求身心科或睡眠專科的協助，與醫師一起找出最適合的改善策略。睡得好，不只能讓生活更有活力，也是一場身心健康的長期投資。

延伸閱讀：

多囊性卵巢症候群難受孕？ 醫：做1件事有望自然受孕

今夏濕熱有感！濕疹、汗皰疹易爆發 中醫教你改善方法

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

