運動｜每天踩單車降失智風險35％！研究揭比步行更能強化大腦功能
撰文：中天新聞網
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荷蘭格羅寧根大學最新研究顯示，騎單車這項簡單的有氧運動，能有效降低失智與認知功能退化風險，其效果最高可達35%，比步行更能強化大腦功能。
根據荷蘭教育推廣協會在Facebook粉專發布的內容指出，這項隨機對照試驗探討運動對失智症患者的影響。研究發現，規律進行有氧運動者的失智風險平均降低約14%，認知功能退化的風險更降低高達35%。
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從醫學角度來看，騎單車運動可促進腦源性神經營養因子（BDNF）分泌，這種蛋白質對大腦神經元再生與神經可塑性極為關鍵。此外，騎單車還能改善血液循環，提升腦含氧量、刺激感官與平衡系統，有助神經整合、提升睡眠品質與保護認知功能。
2025年發表在《JAMA Network Open》的研究進一步證實，經常騎單車的人，其大腦中與記憶相關的海馬體體積較大。專家解釋，相較於步行，騎自行車需要更多體力、平衡感與空間感，因此能更有效預防認知退化。
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荷蘭政府積極推動「活躍老化Active Aging」政策，鼓勵老年人將騎單車納入日常生活中。根據經濟合作暨發展組織（OECD）2023年資料顯示，荷蘭失智症發病率約為每10萬人中190人，低於歐盟平均值每10萬人中240人的水準。
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