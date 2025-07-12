失智症｜晚餐配含糖飲品、睡前飲酒加速失智？延緩大腦退化這樣做

隨著高齡化時代來臨，阿茲海默症與神經退化疾病患者人數持續攀升，如何預防認知功能退化成為全球關注的健康議題。



美國營養媒體《EatingWell》近期整理多項研究結果指出，某些晚間習慣可能加速大腦老化，特別是在傍晚5點後的生活作息更需要特別注意。

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研究顯示，每周飲用7杯以上含糖飲料的人，罹患失智症的風險明顯提高。營養師表示，過多的糖分會引發慢性發炎與胰島素抗性，進而損害神經細胞。專家建議可以改喝富含蛋白質與益生菌的克非爾（kefir），不僅能補充營養，還可能延緩大腦退化。

許多人習慣在睡前飲用少許酒精來放鬆，但這可能會影響睡眠品質。研究指出，睡前飲酒會抑制褪黑激素的分泌，導致淺眠和頻繁夜醒，影響大腦的排毒過程。營養師建議可以改喝洋甘菊、薰衣草或羅伊布斯花草茶，這些飲品有助於入睡，且不會干擾神經系統。

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咖啡因的攝取時間也是關鍵。研究建議在睡前8小時應避免攝取咖啡、能量飲料或高咖啡因的運動補充品。營養師強調，優質的睡眠能幫助大腦清除β-澱粉樣蛋白，是預防阿茲海默症的重要關鍵。

晚餐的選擇同樣重要，過度依賴加工食品可能帶來健康風險。營養師指出，這類食品通常含有較高的鈉含量，會降低一氧化氮濃度、引發腦部發炎，甚至可能阻礙血液供應。建議晚餐應選用新鮮食材，並以香草、檸檬或無鹽調味料取代鹽巴調味。

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營養師特別強調：「雖然遺傳和年齡是無法控制的因素，但生活習慣能決定你腦袋老化的速度。」透過改善這些晚間習慣，不僅能提升睡眠品質，更有助於預防認知功能退化，維持大腦健康。

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