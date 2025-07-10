血糖高認知功能會下降？研究揭糖尿病前期患者罹患失智風險高54％

血糖偏高糖尿病前期沒有關係？研究顯示，糖尿病前期患者罹患失智的風險較血糖正常者高54％，換句話說，就算血糖只是略為升高，也可能增加未來認知功能退化的風險。



近45萬人研究顯示：血糖偏高認知功能會下降

台灣初日診所減重暨家醫科醫師魏士航指出，許多人對糖尿病前期缺乏警覺，誤以為只是血糖偏高，稍加控制飲食就能自然恢復，不會對健康造成太大影響。但一篇刊登於《Diabetes, Obesity and Metabolism》期刊的研究，分析了英國生物樣本庫近45萬40歲～90歲受試者數據，並使用英國的血糖定義（糖尿病前期為HbA1c 42～<48 mmol/mol，糖尿病為≥48 mmol/mol）進行分析。

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結果發現，處於糖尿病前期的人，在類似撲克牌遊戲「心臟病」的符號配對測驗中，其反應速度比血糖正常者慢了約1%。雖然這個差距看似微小，但已顯示在高血糖狀態下，大腦處理資訊的效率正在下降，也意味血糖對認知功能的影響，很可能在尚未確診糖尿病前就已經開始發生。

糖尿病前期白質高訊號較高

除了反應變慢，研究也發現，糖尿病前期患者的大腦結構出現異常。被視為腦血管病變或老化早期指標的「白質高訊號」比血糖正常者多出3%，顯示腦部小血管可能已經受損。

同時，負責記憶與學習的「海馬體」也出現體積縮小（約少了36 mm³）現象，這種變化常見於阿茲海默症早期患者。這些發現皆證實高血糖會對腦部造成實質性損害，而非單純的老化現象。

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糖尿病前增認知功能下降風險

研究更進一步指出，糖尿病前期者未來出現認知功能下降的風險，較血糖正常者增加42%，與已確診糖尿病者的39%差異不大。也就是說，高血糖帶來的風險，其實早在糖尿病確診前就已經悄然累積。

魏士航解釋，高血糖對大腦的傷害主要來自兩大機制，首先是高血糖會直接或透過高血壓等方式損害腦血管，導致白質病變與血管性失智。此外，慢性高血糖也可能傷害腦神經細胞，加速神經退化，影響記憶與學習能力。

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這兩條路徑可能同時作用、相互影響，讓大腦逐步退化。更糟的是，糖尿病前期患者常合併高血壓、高膽固醇等心血管風險因子，進一步加劇大腦損傷。

魏士航提醒，別再輕忽血糖異常警訊，以免錯過逆轉糖尿病前期的黃金時期。當發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師，針對體重、血壓、飲食與生活型態進行全方位調整，讓血糖有機會恢復到正常範圍。

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