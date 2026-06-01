腹脹/腹痛恐是小腸癌　醫提醒出現6症狀快就醫　高油脂飲食風險大

85歲的廖先生，因多日不明原因腹痛而到處求診，卻未被診斷出原因，最後因腹痛難耐，無法直立行走，由家人送至大千醫院急診。接受電腦斷層檢查後，赫然發現其小腸處有一個將近10公分的巨大腫瘤，且已經破裂，造成內出血。



經醫師緊急進行開腹手術之後，順利切除小腸腫瘤及部分小腸連接處。病理報告證實為非常罕見的小腸癌，所幸病人術後恢復良好，並持續配合使用口服抗癌藥物。

收治個案的台灣大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，一般腸胃道癌症最常見的是大腸癌，其次是胃癌及食道癌，小腸癌僅佔1%，實屬非常罕見。

小腸癌種類

小腸包含十二指腸、空腸與迴腸等部位，長度達3〜4公尺，癌症初期較不易被察覺，且一般胃鏡或大腸鏡很難診斷出來，容易延誤病情。當出現明顯症狀，包含腹痛、腹脹、嘔吐、食慾不振、體重減輕或貧血時，多數已是晚期。

小腸癌主要分為5種（01製圖）

小腸癌主要分為下列五種：

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1. 腺癌（Adenocarcinoma）

最常見的小腸癌，約佔小腸癌病例的30~40%，好發於十二指腸及空腸。

2. 肉瘤（Sarcoma）

源自於肌肉組織，好發於迴腸。

3. 胃腸道基質腫瘤 Gastrointestinal stromal tumor (GIST)

是一種很罕見的小腸癌。

4. 神經內分泌腫瘤 (Neuroendocrine tumor)

也被稱為類癌腫瘤（Carcinoid tumor），這種生長緩慢的腫瘤通常發生於迴腸。

5. 淋巴瘤（Intestinal lymphoma）

屬於淋巴系統的癌症，好發於空腸及迴腸。

目前小腸癌發生原因不明，但可能造成的危險因子有許多，例如：罹患其他腸道疾病（克隆氏症、大腸直腸癌、乳糜瀉）、淋巴水腫、遺傳、抽菸、飲酒、高油脂飲食等。

由於小腸癌初期症狀不明顯，馮啟彥主任提醒，大家應避免小腸癌的危險因子，如有不明原因腹痛等相關症狀，一定要儘早就醫，安排高解析度的電腦斷層檢查，才不致延誤病情。

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