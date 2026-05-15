提防病從口入 專家籲提升人寵食物安全意識

飲食與健康息息相關，但食物若處理不當，隨時會由營養來源變成健康陷阱。沙門氏菌是常見的細菌性病原，不但可引致食物中毒，亦可在人類與寵物之間交叉感染。人類一旦食物中毒，可出現腹瀉、發燒等症狀，若未能及時接受適當治療，嚴重時更可能引發脫水、敗血症等併發症；至於寵物，病情往往進展迅速，甚至可能危及生命。為提升公眾對寵物健康的認識，寵物健康聯盟將於本月16及17日在啟德AIRSIDE舉行「寵物健康嘉年華」，透過講座、工作坊及互動活動，協助飼主掌握日常寵物健康管理知識。



腸胃肝臟科專科吳昊醫生

提防交叉污染及危險溫度

食物中毒大多與處理及保存不當有關，常見原因包括熟食受污染、生熟食物交叉接觸，以及食物長時間置於攝氏4至60度的危險溫度範圍內，令細菌迅速繁殖。腸胃肝臟科專科吳昊醫生指出，沙門氏菌常見於肉類、家禽、奶類、蛋類及其相關製品，市民若進食受污染食物或飲用受污染食水，便有機會受感染，常見症狀包括發燒、噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉，嚴重時更可引致脫水或敗血症。預防的關鍵，在於保持個人、食物及環境清潔，分開處理生熟食物，徹底煮熟食物，並以適當溫度保存。

資深急症獸醫楊鎮宇醫生

生肉糧、水貨糧及人類食物皆有隱憂

本港市面的寵物食品樣本曾驗出沙門氏菌，反映寵物食品受污染不但影響毛孩健康，也可能增加人寵交叉感染的風險。資深急症獸醫楊鎮宇醫生指出，生肉寵物食品因未經足夠高溫處理，當中可能存留沙門氏菌等病原體，臨床上亦常見寵物進食生肉後出現腸胃不適、嘔吐、腹瀉，甚至感染寄生蟲。另一方面，來源不明的水貨寵物食品，由於缺乏監管、追溯機制及妥善的運輸儲存條件，可能出現油脂氧化、營養流失及變質等問題，同樣構成健康隱患。他提醒，飼主選購寵物食品時，應優先選擇具信譽及認證的品牌，並經官方渠道、授權經銷商或獸醫診所購買，以確保產品來源可靠；同時亦應檢查包裝是否完整，避免購買有凹陷、破損或變色的產品。如發現食品有異味、發霉或變質等情況，應立即停止使用並聯絡售賣商跟進。

不少主人以為「健康」食材對寵物同樣有益。楊醫生提醒，人類健康餐單並不等於寵物安全食物。朱古力、洋蔥、大蒜、提子、木糖醇、牛油果及檸檬等，對貓狗都可能具有潛在毒性；而餐桌殘羹及調味食物等，亦可能引發急性腸胃炎或胰臟炎，嚴重時甚至可致命。即使寵物尚未出現明顯症狀，如懷疑牠誤食有毒物質，亦應立即聯絡獸醫並盡快送醫。飼主同時應盡量記錄誤食物質、時間及分量，並攜同相關包裝或樣本到診所，以協助診斷；切勿自行使用偏方或催吐，以免加重傷害。

寵物健康嘉年華

寵物健康聯盟將於本月16及17日在AIRSIDE舉辦「寵物健康嘉年華」，活動內容包括獸醫講座、護士實作工作坊、領養日及毛孩互動活動，讓飼主把專業健康知識轉化為可在家中實踐的照顧方法，在提升寵物健康管理意識之餘，也推動人寵共融，同享健康生活。