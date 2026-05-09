長壽｜研究：超加工食物會害人短命！3招延緩老化　規律運動護腦

愛吃洋芋片、香腸、餅乾嗎？研究顯示，超加工食品不僅缺乏完整營養，還會加速器官老化，讓身體提早走向衰退。



當人體出現2至4個老化器官，死亡風險就會增加2.3倍；若累積到8個以上老化器官，死亡風險更是暴增8.3倍。

超加工食物會害器官老化

台灣初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍分享《American Journal of Clinical Nutrition》期刊，一項針對逾2萬名參與者的大型研究發現，超加工食品（UPF）攝取量最高的族群，其「生物年齡」平均比實際年齡大了0.34歲。

相關文章：長壽｜98歲婆婆多菜少肉10多年沒病過 「5色素食法」助抗老防癌👇👇👇

+ 18

器官老化越多、死亡風險越高

超加工食品中的「加工肉類」其實和抽菸、飲酒一樣，都是加速器官老化的重要因素。另一項刊登在《Nature Medicine》的研究也有類似發現。當人體累積的老化器官越多，死亡風險就會急遽上升。

擁有2至4個器官老化的人，死亡風險增加2.3倍

擁有5至7個器官老化的人，死亡風險增加4.5倍

擁有8個以上器官老化的人，死亡風險飆升8.3倍。其中有60%以上在15年內過世。



長壽3祕訣

想要長壽延緩老化、維持年輕？陳威龍建議掌握3大關鍵：

1. 少吃超加工食品，避免血糖劇烈波動

超加工食品（如餅乾、香腸、速食）往往含有高糖、高脂與大量添加物。長期攝取容易導致血糖忽高忽低，增加體脂肪堆積，加速器官老化。

2. 規律運動與飲食調整，保護大腦與免疫系統

想要延緩老化速度，甚至延年益壽，關鍵在於維持年輕的腦部和免疫系統。規律運動與天然原型食物的飲食方式，可減少慢性發炎，讓大腦與免疫系統保持最佳狀態。

3. 適時補充保健品，讓身體慢老

適時補充營養也能成為維持青春的助力。維生素（維他命）C（如紅椒、芭樂）促進膠原蛋白合成，維生素A（如豬肝、菠菜）有助於角質代謝，鋅（如黑豆、牛肉）與皮膚結構及代謝相關，若搭配足量蛋白質與小分子膠原蛋白，再輔以抗氧化營養素，有助於維持皮膚健康與修復。

陳威龍提醒，很多人其實早已出現「加速老化」訊號，卻沒放在心上。當體重越來越難控制、飯後容易嗜睡或頭暈、睡再久還是覺得疲倦、記憶力下降、甚至免疫力變差，這些都可能與血糖失衡和器官老化有關。如果出現這些狀況，建議及早諮詢專業醫師或營養師，找出真正的原因，才能在問題惡化前，把健康拉回正軌。

相關文章：長壽｜新研究：中年堅持吃7至8分飽能抗衰老 大腦健康預防慢性病

+ 6

延伸閱讀：

別再狂吃！酪梨、堅果、鮭魚竟是隱形熱量炸彈？營養師曝「懶人防胖術」

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

