夏天要注意腸胃疾病！出現上吐下瀉、腹痛快就醫恐是食物中毒

隨著夏天的到來，食物保存與腸胃道健康成為日常生活中不可忽視的議題，高温高濕的環境不僅容易加速食物腐敗，也增加了腸胃感染、食物中毒及消化系統疾病的風險，特別是冰品、生食類食品（如魚生片、涼麵、水果沙律）可能成為腸胃道疾病的高風險來源。



醫師呼籲，夏天如何正確保存食物照顧腸胃，這個議題，看似簡單，其實很容易被忽略。

食物超過2小時未冷藏 滋生病原菌恐釀食物中毒

台灣國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺指出，台灣夏季氣候悶熱潮濕，平均温度常超過30°C，是細菌與黴菌生長的最佳環境，根據食品衛生相關研究，大部分致病菌如沙門氏菌（Salmonella）、金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）等，在30-40°C時生長迅速，當食物儲存温度不當或超過2小時未冷藏，便容易滋生病原菌，導致食物中毒或腸胃炎。

陳柏諺說明，許多家庭仍沿用「室温保存」的習慣，如將飯菜悶在鍋中、將水果切開後放在廚房枱面，這在夏天尤為大忌，錯誤的保存方式不僅讓食物口感變差，會增加腸胃道疾病的風險，尤其是對年長者、幼童與免疫力低下族群而言更加危險。

食材來源不明或處理不當 極易夾帶細菌、寄生蟲或病毒

陳柏諺表示，夏天許多人會食用冰涼的西瓜、魚生片、壽司、涼麵、手搖飲料與刨冰等，這是每個家庭清涼解暑的首選，然而，這些食品在生產與保存過程中，若稍有不慎，極易成為腸胃道感染的根源。

他解釋，生食類食品未經加熱處理，若食材來源不明或處理不當，容易夾帶細菌、寄生蟲或病毒。例如：魚生片與海鮮可能被腸炎弧菌、李斯特菌或肝炎病毒污染。沙律蔬菜若清洗不充分，可能殘留農藥或寄生蟲卵，如梨形鞭毛蟲（Giardia lamblia）。

另外，根據台灣衛福部統計，台灣每年夏季食物中毒通報事件中，超過3成與生食類食品有關，若是將受污染的生食吃進肚子可能會有上吐下瀉、腹痛、腹脹等症狀，不得不小心飲食。

部分細菌性腸胃炎 潛伏期可短至數小時

陳柏諺說，冰品與冷飲雖能短暫帶來涼感與舒適感，卻也對腸胃產生一定程度的刺激，冷飲進入口腔後會快速通過食道進入胃部使其血管收縮、胃液分泌減少，影響消化功能，部分人飲用冰品後會感到胃痛、腹脹或腹瀉，特別是腸胃功能本就較弱者，此外，冰塊來源不明或製冰水源被細菌污染，也是常見的食物中毒來源之一，一些路邊攤或未使用衛生冰品的飲料攤，更應慎選及注意。

而夏季腸胃道相關疾病以細菌性腸胃炎與病毒性腸炎為主。常見症狀包括：腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、頭痛與脱水等等。嚴重者甚至需住院治療或補充點滴，某些特定族群如老人、小孩、慢性病患者，若腹瀉導致電解質失衡，可能引發更嚴重併發症。

陳柏諺強調，有些細菌性腸胃炎潛伏期可短至數小時，如金黃色葡萄球菌造成的食物中毒；也有些病毒如諾如病毒，即便食物外觀看起來正常，也可能具有極強的傳染力。

陳柏諺說明，其實從「飲食選擇、保存方式、個人衛生」三方面著手可有效守護腸胃健康，以下方式可供民眾當作指引：

避免高風險食品

- 減少生食海鮮、生雞蛋或未煮熟肉類的攝取

- 沙律儘量現切現吃，避免隔餐食用

- 冰品與飲料儘量選擇有標示與冷藏設施完善的店家



正確保存食物

- 剩菜剩飯應於兩小時內冷藏

- 食物回温後需完全加熱（中心温度至少達到70°C）

- 定期清潔雪櫃，避免生熟食交叉污染

- 不喝來源不明的飲用水或冰塊



注重個人與廚房衛生

- 飲食前後確實洗手

- 切菜板與刀具分開處理生熟食

- 定期消毒廚房設備與儲存容器



其實，在腸胃疾病的預防上，正確的食物保存觀念與飲食選擇是第一道防線，雖然冰品與生食在炎熱天氣中令人垂涎，但過度依賴這類食品，卻可能對腸胃健康帶來不容忽視的風險，陳柏諺呼籲，透過良好的衛生習慣、科學的保存方法與慎選食品來源，能有效遠離腸胃不適。

