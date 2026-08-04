6歲女童遊日返港確診甲流休克 衛生署籲注意兒童流感6大危險徵狀

本港流感活躍程度持續上升，暑假外遊更增添感染風險。衞生署衞生防護中心早前公布，正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，一名過往身體健康的6歲女童於7月中旬曾隨家人前往日本旅遊，返港後出現嚴重病情，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，被送往威爾斯親王醫院診治，一度要留醫兒童深切治療部（ICU）。



本港流感活躍程度持續上升，暑假外遊更增添感染風險。（AI生成圖片）

據政府新聞公報資料，該名6歲女童過往健康良好，曾接種2025/26年度季節性流感疫苗。她於7月16日至19日潛伏期內曾到日本旅遊，返港後於7月20日起出現咳嗽，23日發燒、流鼻水、喉嚨痛及疲倦，同日向私家診所求醫。流感、感冒症狀怎樣分？醫教6招保養秘訣提升自我防護力1物抗發炎

6歲女童何以病情突惡化？

女童求診後病情持續未有好轉，7月24日被帶往威爾斯親王醫院急症室求診，隨即被安排進入兒童深切治療部留醫。院方為其採集呼吸道樣本，化驗後證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。

幸經全力搶救後，女童情況逐漸穩定，現已轉往普通病房繼續接受治療。中心初步調查顯示，其一名家居接觸者近日出現輕微上呼吸道症狀，但對流感病毒呈陰性反應。

本港流感高峰期幾時見頂？

衞生署衞生防護中心表示，本港自6月底起已正式進入流感季節，流感活躍程度持續上升。參考以往監測數據，中心預料流感活躍程度在進入流感季節後會持續攀升一段時間才會到達頂峰，預計未來數周流感活躍程度將繼續維持在高水平。

新冠病毒活躍度升 衛生防護中心籲戴口罩

加上近期新冠病毒活躍程度亦顯著上升，形成雙重威脅。衛生防護中心提醒，高危人士到人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩；一般市民乘搭公共交通工具或身處人多擠迫場所時，亦建議佩戴口罩保護自己。

衛生防護中心提醒，高危人士到人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩；一般市民乘搭公共交通工具或身處人多擠迫場所時，建議佩戴口罩保護自己。（AI生成圖片）

兒童染流感出現甚麼徵狀須即入急症室？

兒童感染流感後病情可能在短時間內迅速惡化。衞生防護中心提醒家長，一旦發現患病兒童出現以下6大危險徵狀，必須立即將病童送往醫院管理局轄下的急症室求醫：

1)呼吸急促或喘鳴

2)嘴唇發紫

3)胸痛

4)神智模糊

5)持續發燒

6)抽搐

兒童感染流感後病情可能在短時間內迅速惡化。衞生防護中心提醒家長，一旦發現患病兒童出現以上6大危險徵狀，必須立即將病童送往醫院管理局轄下的急症室求醫。（AI生成圖片）

市民日常應如何預防季節性流感？

鑑於本港現正處於流感季節，加上新冠病毒活躍程度顯著上升，市民在日常生活中應做好以下預防措施，降低感染及交叉傳播風險：

1.及早接種流感疫苗：接種疫苗是預防流感及其併發症最有效的方法之一，能降低重症和死亡風險。

接種疫苗是預防流感及其併發症最有效的方法之一，能降低重症和死亡風險。（AI生成圖片）

2.正確佩戴外科口罩：高危人士（如長者、孕婦及長期病患者）到人多擠迫的地方時應佩戴口罩；一般市民乘搭公共交通工具或身處人多擠迫場所時亦建議佩戴。任何人士若出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴口罩並儘早求醫。

3.保持良好的手部衞生：經常使用清水和消毒潔手液洗手，尤其是在觸摸口、鼻或眼睛前，或伸手觸摸公共設施後。

4.注意咳嗽禮節：打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，並隨即將紙巾扔進有蓋垃圾桶內，然後徹底洗手。

保持良好的手部衞生有助預防流感，需經常使用清水和消毒潔手液洗手，尤其是在觸摸口、鼻或眼睛前，或伸手觸摸公共設施後。（AI生成圖片）

5.維持室內空氣流通與環境清潔：保持室內空氣流通，經常清潔及消毒常接觸的表面（如門鎖、玩具、扶手）。

6.增強個人免疫力：保持均衡飲食、定時運動、充足休息，並避免吸煙及過量飲酒。

7.患病時避免接觸高危人士：出現呼吸道感染病徵的人士若與高危或免疫力較弱的人士同住，在家亦應佩戴口罩，並考慮應否上班或上學，避免將病毒帶入社區或學校。