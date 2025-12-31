急症室1.1加價 流感季節殺到 外遊風險高 傷風感冒家居常備藥推薦

臨近農曆新年外遊旺季，不少港人會選擇到內地或日韓等旅遊熱點。特別提醒市民現正值冬季流感高峰期，鄰近地區流感個案持續爆發。加上本港公立醫院急症室收費擬於元旦後上調，非緊急個案擬由現時$180大幅加價至$400，令不少市民關注求醫成本將會急增。面對流感夾擊及醫療新收費，除了注意個人衛生外，精明的市民亦可在家中常備合適藥品「看門口」，若不幸遇上感冒、痛症，也可針對不同階段症狀用藥紓緩。



全球流感升溫 日韓內地爆發需提防

計劃外遊的市民需留意全球流感趨勢。多個港人熱門旅遊地點近期流感個案均有上升趨勢，據衞生防護中心資料顯示+，截至12月24日，在中國內地，南方省份流感程度持續活躍，檢測陽性比率為53.7%；而日本在10月初已進入流感流行期，流感活躍程度維持在高水平，與流感樣疾病爆發相關的停課和停學報告約有6,000宗；南韓流感陽性檢測上升至41.1%；在英國，流感活躍程度上升，並以中強度水平流行。流感檢測陽性比率為20.7%。

關注公院收費調整 急症室非緊急個案擬收$400

醫院管理局早前公布，為了讓醫療資源更集中於危急病人，公立醫院急症室收費將於2026年1月1日起進行調整。根據新方案，被分流為「非緊急」、「次緊急」及「緊急」的病人，收費將由現時的$180大幅調整至$400。值得留意的是，一般傷風感冒等常見不適，在分流制度下多被歸類為非緊急類別，除了需繳付新收費外，多數亦需面臨較長的輪候時間。若市民只是出現一般傷風感冒初期的不適症狀如發燒、咳嗽、鼻塞、喉嚨痛等，自行護理或許是更省時及符合經濟效益的安心選擇，一旦察覺不適，應及早選用適當藥物紓緩，爭取休息時間，助身體盡快復原。

針對傷風感冒前、中、後期症狀 推薦家居常備藥品

面對流感高峰及急症室收費調整，精明的健康對策可於家中常備一些應對傷風感冒的藥品，以備不時之需。提到香港人耳熟能詳、值得信賴的品牌，必理痛（Panadol）絕對是不少家庭的常備之選，更是NO.1 受訪香港用家首選的傷風感冒藥品牌**。其傷風感冒系列備有針對感冒不同階段症狀的藥品，無論是初起、中期還是後期，都能助你對症下藥，紓緩不適。

初起感冒：溫熱紓緩

當感到喉嚨乾涸、輕微頭痛、畏寒或鼻塞，這可能是感冒初起的警號。必理痛傷風感冒熱飲系列，富含一整個檸檬的維他命C，不會使人昏昏欲睡，能迅速紓緩發燒、頭痛及喉嚨痛，溫熱口感，緩解初起感冒不適。

感冒中期：全面擊退症狀

若症狀加劇，出現鼻塞、咳嗽、發燒、身體酸痛等情況，推介必理痛特強傷風感冒丸，採用特強配方，極速^起效且無睡意，能持續擊退6大傷風感冒症狀，適合需要維持精神工作或照顧家庭的你。

若鼻水及鼻塞嚴重影響睡眠，可選用必理痛傷風感冒通鼻配方，針對流鼻水、鼻塞等症狀，另可選全球NO.1通鼻劑品牌#安鼻靈通鼻噴劑，一噴即通*，藥力長效10小時*，讓你能一夜好眠，爭取休息時間。

感冒後期：針對久咳痰多

感冒尾聲，往往最纏人的是咳嗽和痰多，而且難以斷尾。必理痛傷風咳丸含有咳水成分，專為紓緩傷風感冒引起的痰多咳嗽而設。若痰咳情況嚴重，樂必治ME頑痰配方咳水會是好幫手，此配方有助化解頑痰，使氣管暢順。

除了感冒外，面對突如其來的頭痛、肌肉酸痛或發燒，Advil安疼諾液態膠囊每粒蘊含200mg布洛芬，也是居家常備的好選擇，其液態膠囊設計能被身體快速吸收，有效紓緩各種痛症及退燒。

以上的居家常備藥物推介可為大家及時紓緩傷風感冒症狀，但提醒大家需配合足夠睡眠和休息，才能盡快痊癒。如症狀持續或惡化，應盡快諮詢醫生或藥劑師意見。

請於使用前詳閲產品標籤說明。商標為赫力昂公司集團擁有或經授權使用。©2025 赫力昂公司集團或其授權人。PM-HK-PCF-25-00069 (12/ 2025)

*Eccles et al. Am J Rhinol. 2008; 22:491-496.

**根據生活易2025年7月的調查訪問668名受訪香港用家, 60.9%受訪用家表示認同「必理痛傷風感冒系列」為首選的傷風感冒藥。

#Nicholas Hall’s Global CHC Database, DB6, MAT Q4 2024. Includes systemic and topical decongestants

^極速紓緩鼻塞, Eur J Clin Pharmacol. 1972; 5:81-86. 更持續擊退發燒、喉嚨痛等感冒症狀

+資料來源︰https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid_flux_week51_25_12_2025_chi.pdf

