流感來襲—疫苗先行 認識重組流感疫苗

根據香港衞生防護中心數據顯示，上一個流感季度公立醫院因流感入院的個案自去年12月底開始上升，於1月初已突破基線水平，並在2月維持高企，直至3月才回落至低水平。該季度共錄得488宗成人嚴重流感個案，其中332人不幸離世，患者年齡介乎18至103歲，當中約七成為65歲或以上長者，而在所有成人死亡個案中，約九成屬於65歲或以上。衞生防護中心指出，約85%的死亡個案感染甲型流感病毒，另有六至七成患者在上一個流感季度未有接種流感疫苗，顯示接種疫苗仍是預防重症及死亡的重要措施。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷提醒，備戰新流感季節除了接種傳統流感疫苗，也可選擇較新的、以「重組技術」製成的流感疫苗。

曾醫生指出，流感除了引致發燒咳嗽，也可能會誘發肺炎、心肌炎、心包炎、急性心臟衰竭或心肌梗塞、腦炎、腦膜炎，甚至令哮喘、糖尿病、腎病、肝病等慢性病出現急性惡化嚴重併發症，「當中65歲以上長者、孕婦，以及患心肺腎肝慢性病、糖尿病、哮喘、肥胖、免疫功能低下人士等，都屬於容易出現嚴重併發症的高危群組。本港流感流行病學顯示50 至 64 歲人士無論是否有長期病患，他們因感染流感病毒而須要進入深切治療部或死亡的風險比較高。因此，科學委員會亦建議50 至 64 歲人士接種流感疫苗。」

對於上述高危群組，最有效的預防方法是每年接種流感疫苗，不論美國疾控中心、世界衛生組織，與多項大型研究都指出，流感疫苗可顯著降低住院率、併發症及死亡風險。疫苗每年更新配方，以針對預期流行的病毒株。傳統的三價流感疫苗包含兩種 A 型及一種 B 型病毒株；四價疫苗則是在此基礎上多加了一種 B 型病毒株 (B/Yamagata譜系病毒)。不過，自2020年3月後並沒有檢測到B/Yamagata譜系病毒，顯示感染這病毒的風險非常低。世衛組織流感疫苗成分諮詢委員會認為在流感疫苗中添加這抗原已無必要，應盡一切努力儘快將其排除。

但網上不時有人說接種疫苗後仍患上流感，質疑疫苗其實是否無效？曾醫生表示，「打疫苗並非百分百可以免疫，但絕不是『無效』。疫苗保護力一般在 40-60%之 間，視乎當年疫苗株與流行株是否匹配，以及年齡層差異等因素。但要注意，即使接種後仍中招，症狀也會普遍較輕，住院及死亡風險明顯降低。」

本港現時主要提供兩款流感疫苗，分別是傳統流感疫苗以及重組流感疫苗。曾醫生解釋，「傳統流感疫苗以雞蛋製造，而重組疫苗就以重組技術生產，透過重組技術直接和精確地複製及生產世界衛生組織推薦的病毒關鍵抗原。現時重組流感疫苗資助計劃已涵蓋50歲或以上人士，及18至49歲患有長期健康問題的人士。」

資料顯示，重組疫苗抗原含量較傳統流感疫苗強3倍，適合18歲以上及對雞蛋敏感的成年人使用。英國最新建議65歲以上人，及18-64歲高危群組接種重組流感疫苗，並不建議65歲以上人士接種雞蛋製造疫苗。而美國及香港也有建議個別群組接種重組流感疫苗。

安全性方面，兩種疫苗暫知相差不遠。「流感疫苗整體是相當安全的，常見副作用多屬輕微，大多數人注射疫苗後只會針口痛、紅腫或疲倦低燒，通常一兩日內自愈。市民本身較適合注射哪種疫苗，建議先諮詢醫生。」曾醫生說。