預防流感｜補充NAD+增強免疫力　從源頭修復細胞

踏入冬季流感高峰期,免疫力較低人士自然成為高風險的一群。要預防病毒入侵,必須提升自身抵抗力,單靠日常飲食與運動未必足夠,應從源頭維持細胞健康,持續補充NAD+,全面提升身體機能,達致逆齡抗衰老!



維持健康逆齡秘訣:攝取NIAGEN®補充體內NAD+

近年備受推崇的NAD+與免疫系統息息相關,是維持強健體魄的關鍵。人體由37萬億細胞組成,細胞每天不停運作以維持身體機能,而NAD+正正是驅動細胞發揮作用的燃料。研究發現,隨著年齡增長,以及在疾病與不良生活習慣等因素影響下,導致NAD+水平消耗高達80%*。

當NAD+水平下降時,細胞功能無法正常運作,甚至逐漸衰退,出現一系列都市人常見問題,如失眠、衰老、記憶力衰退、疲倦和免疫力下降等問題。要從源頭維持細胞健康,便需提升體內NAD+水平。透過持續補充NAD+,可以全方位為細胞提供補給與支持,從而改善體質,以先天免疫力對抗病毒。

要迅速提升體內NAD+水平,服用NAD+補充劑較為直接,而美國No.1逆齡NAD+品牌TRU NIAGEN®樂加欣®^^更成為坊間熱門選擇。TRU NIAGEN®樂加欣®蘊含全球唯一科研專利成分NIAGEN®,持續服用可有效提升NAD+水平高達142%^。

美國No.1逆齡NAD+品牌TRU NIAGEN®樂加欣®^^

由NAD+諾加因子代謝研究權威、曾發表多篇諾加因子學術著作的DR. CHARLES BRENNER取得專利,並經多項臨床試驗及安全審查,實証可直接進入細胞,比NMN製造NAD+的水平更高,97%用家認同有效逆齡抗衰老**!

諾加因子代謝研究權威、TRU NIAGEN®公司ChromaDex創始人DR. CHARLES BRENNER

透過持續補充NAD+,可以全方位為細胞提供補給與支持,從而改善體質,以先天免疫力對抗病菌。

要逆齡同時保持免疫系統處於最佳狀態、需要由源頭開始修復細胞!不妨使用「1+1逆齡健康組合」,同時服用TRU NIAGEN®樂加欣®皇牌產品NAD+增強劑300mg,及IMMUNE NAD+免疫力增強劑,有效全面提升NAD+水平,令免疫防禦及逆齡效果Double Up!

按圖看TRU NIAGEN®樂加欣®「1+1逆齡健康組合」的功效:

同時服用TRU NIAGEN®樂加欣® NAD+增強劑及NAD+免疫力增強劑,一次過解決多個健康問題,對抗流感高峰期。

大家可根據自己需要,配搭你的專屬逆齡組合。

立即做1分鐘逆齡測試,搵出最適合自己的健康組合:bit.ly/472VMxt

逆齡No.1!識揀一定揀TRU NIAGEN®樂加欣®,立即到屈臣氏門市或網店選購。屈臣氏獨家發售:bit.ly/471F3KR

*資料來源: Grady et al., Journal of Virology (2012)86(15):8259-8268 (based on in vitro data)

** 訪問153名過去6個月TRU NIAGEN®樂加欣®使用者的調查結果。資料來源: Ipsos Asia Limited

^資料來源: CONZE. ET AL., 2019

^^「美國銷售No.1逆齡NAD+品牌」: 於2021-2022年與美國 Amazon.com 發售之NAD+逆齡健康產品銷量作比較。

本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,如有疑問請向醫生查詢。

