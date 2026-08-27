肚臍太髒會感染？醫建議「油泡法」每月清一次　狂摳恐致腹膜炎

台灣皮膚科醫師薛強文接受《中時新聞網》採訪表示，肚臍長期不清潔恐引發細菌感染。他建議每月以「油泡法」溫柔清潔一次，避免用力挖破皮膚引發嚴重腹膜炎。



針對老一輩常說清肚臍會肚子痛的觀念，薛強文解釋這個說法只對了一半。因為肚臍下方就是腹膜，如果挖太大力確實會造成疼痛感，甚至引發腹膜炎。對於糖尿病等免疫力較差的族群，若併發嚴重感染恐有死亡風險。

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薛強文分享臨床案例，曾收治一名二十多歲女子，自有記憶以來從未進行肚臍清潔。該名患者就醫時肚臍與周遭皮膚出現紅腫熱痛，不僅發高燒還飄出惡臭，確診為細菌感染，所幸經過用藥治療後已順利痊癒。

為了避免感染與肚子痛，薛強文建議民眾採用正確的油泡法來進行肚臍清潔。具體作法是將幾滴橄欖油或沙拉油滴入肚臍浸泡，等待四到五分鐘讓油脂慢慢軟化裡面的皮屑與汙垢。

軟化汙垢後，再使用棉花棒稍微將髒汙清出。薛強文強調，肚臍清潔能清多少算多少，絕對不要勉強或挖太深。只要透過油泡法溫柔處理，不僅不會肚子痛，也能維持每月一次的良好清潔習慣。

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