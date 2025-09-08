腸易激｜成日脹氣、肚痛？這些常見的飲食習慣恐令症狀加劇！

你是不是也常常覺得肚子不舒服，不是脹氣、腹痛，就是拉肚子或便秘？這些惱人的小毛病，其實可能都跟「腸易激綜合症」（Irritable Bowel Syndrome，簡稱腸易激）有關喔。根據統計，香港大約7%人被這個問題困擾，但很多時候我們自己卻沒察覺到。



腸易激雖然不會傷害到腸子本身，但不時發作的症狀，已經會影響到日常生活。雖然醫學界還不確定腸易激的確切原因，但普遍認為，日常的飲食和生活習慣絕對是關鍵。接下來，我們就要一起來看看，究竟是哪九種常見的壞習慣，正在偷偷傷害我們的腸道！

何謂腸易激綜合症？

腸易激綜合症是一種慢性消化系統疾病，其特徵是腹部不適或疼痛，並伴隨著排便習慣的改變。腸易激的成因複雜，可能與腸道蠕動異常、腸道敏感度增加、腸道菌群失衡或心理壓力有關。患者的症狀從輕微到嚴重，從間歇性發作到持續性困擾，其症狀組合也因人而異。根據主要的排便習慣，腸易激可分為以下４種主要類型：

1. 肚瀉型：大便一般都呈糊狀，甚至水狀，卻甚少出現大便過硬的情況。



2. 便秘型：大便會有過硬或太乾情況，卻甚少出現大便稀爛的情況。



3. 混合型：大便有時稀爛或有時過硬，兩者會交替出現。



4. 無法分類型：大便狀態呈正常，甚少出現肚瀉型或便秘型的情況。



腸易激綜合症徵狀：（按圖了解👇👇👇）

最常見的症狀包括：

腹部疼痛或絞痛：這是腸易激最主要的症狀，通常在排便後得到緩解。



排便習慣改變：包括腹瀉（排便頻率增加，糞便稀軟）、便秘（排便頻率減少，糞便乾硬），或兩者交替出現。



腹脹和腹部氣體：患者常感到腹部腫脹或充滿氣體，並伴隨頻繁的放屁。



黏液便：糞便中可能帶有黏液，但這與腸道出血無關。



便不盡感：排便後仍感覺沒有完全清空。



儘管腸易激不會引發嚴重的腸道病變，但其反覆發作的症狀會對患者的身心健康造成負面影響，例如焦慮、壓力或睡眠品質下降。

８種飲食習慣恐讓腸道「 攪不停」

許多人忽略了日常飲食習慣對腸道健康的影響。以下九個習慣可能正在悄悄地傷害您的消化系統，甚至引發腸易激：

1. 忽略早餐，腸道規律大亂



不吃早餐會打亂身體正常的消化節奏。經過一夜的禁食，身體需要能量來啟動腸道功能，而早餐提供了這份重要的「燃料」。忽視早餐可能導致消化系統紊亂，加劇腹脹和便秘問題。

2. 小心「脹氣」元兇，高FODMAP食物



高FODMAP食物是指難以被腸道消化吸收的短鏈碳水化合物。常見的包括洋蔥、大蒜、豆類和十字花科蔬菜。這些食物在腸道中容易被細菌發酵，產生氣體和過多水分，對於腸道敏感的人可能會導致腹脹、腹痛、腹瀉、便秘等腸胃不適。

▼低FODMAP飲食3階段（點擊下圖看清！👇👇👇）

3. 油脂太多，讓腸道「塞車」



高脂肪食物會減緩消化過程，使食物在腸道中停留的時間更長。這不僅可能導致腹脹，對於某些腸易激患者來說，還可能加劇腹瀉症狀。

4. 暴飲暴食，讓消化系統超負荷



暴飲暴食會使消化系統不堪重負，導致食物消化不完全，從而引發腹脹、腹痛和消化不良。分量適中的用餐有助於腸道正常運作。

5. 依賴加工食品，腸道負擔大



許多加工食品含有大量的添加劑、防腐劑和人造甜味劑。這些成分可能刺激腸道，破壞腸道菌群平衡，並對消化系統造成負擔。

6. 水分不足，小心腸道「乾旱」



充足的水分對於保持腸道健康至關重要。缺乏水分會使糞便變硬，導致便秘。

7. 高溫烹調，偷偷傷害腸道健康



長時間或高溫烹飪可能破壞食物中的營養成分，並產生可能導致發炎的化合物。這對腸道敏感的人來說尤其有害。

8. 狼吞虎嚥，讓腸道吃進空氣



進食過快會導致吞嚥過多空氣，並使食物無法得到充分咀嚼，這會增加消化系統的負擔，導致消化不良和腹脹。

最佳解決方案：尋找最適合自己的烹調方式！

每個人的消化系統對食物的反應都是獨一無二的，想要找到最適合自己的「腸道好伙伴」，最好的方法就是「不停嘗試」。如果發現某種食物或烹調方式會讓你感到不適，不妨試試用清蒸、水煮或燉煮等更溫和的烹調方法。

透過不斷地探索和調整，相信你一定能找到最適合自己的飲食模式，讓腸道恢復平靜，享受更健康的生活！

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

