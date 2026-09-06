20度水溫洗衫慳62%電　專家揭2大洗衣誤區：倒太多洗衣液反傷機

選擇正確的洗衣水溫對於衣物清潔與健康至關重要！根據「BBC Morning Live」節目，專家Xand van Tulleken醫師建議，若需殺死衣物上的細菌與病毒，應使用攝氏60度的熱水洗滌，特別是在家中有感染情況時。反之，冷水洗滌能有效保護細緻衣物並節省高達62％的電費，但溫水則既無法徹底消毒，也不具經濟效益。



此外，家電維修專家指出，過量使用洗衣精與過度裝填洗衣機，皆會造成機器運作異常並延長洗衣時間。

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Xand van Tulleken醫師指出，高溫洗滌能有效殺死諾羅病毒等頑強病菌，特別建議家中有傳染病時，將水溫設為攝氏60度，並搭配機械洗淨與洗衣劑，達到最佳消毒效果。他直言：「在60度時，某些細菌會被消滅，這是很好的。」熱水洗滌因此成為防疫首選，尤其在流行性感冒或腸病毒期間。

針對日常洗衣，Tulleken醫師表示冷水洗滌是節省開支與保護衣物的理想選擇。他說：「我所有衣物都用20度，除了運動服會用較高溫。」數據顯示，20度攝氏洗滌比40度攝氏可節省62％電費，對家庭主婦來說相當划算！此外，冷水洗滌更能減少衣物耗損，維持布料完整。

Tulleken醫師認為溫水洗滌並無明顯效益，指出：「它太熱而不便宜，太冷又殺不死細菌。」他建議，除了特定需求，其餘皆以冷、熱兩種水溫為主。此外，若經常以冷水洗衣，應定期依照廠商指示，啟動洗衣機的高溫清潔循環並保持通風，以防機器內部孳生細菌。

Ian Palmer-Smith家電維修專家則提醒，洗衣時常見錯誤包括洗衣精使用過量與機器超載。他指出：「如果添加過多洗衣精，機器需花更多時間脫水與排除殘留洗劑。」他也說：「將衣物平均分配在滾筒中，可避免因負載不均導致機器自動延長洗程。」這些細節都是確保洗衣機壽命與洗衣品質的關鍵。

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