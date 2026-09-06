顛覆飲食金字塔！新版膳食指南籲提高蛋白攝取　精製澱粉排位下降

傳統「多吃米麵穀物、少吃油脂」的飲食金字塔被正式顛覆！最新發布的《2025-2030年美國膳食指南》（Dietary Guidelines for Americans）打破過去數十年的舊架構，將精製澱粉甚至全穀類降次，轉為把優質蛋白質與天然原型食物（Whole Foods）推至最優先位置。這項轉變宣告「高精製碳水化合物」飲食時代結束，代謝健康與控糖已成為現代上班族與日常飲食的核心目標。



【蛋白質攝取量】1日6份蛋白質=幾多肉？計算分量靠睇手掌超簡單

最新發布的《2025-2030年美國膳食指南》打破過去數十年的舊架構，將精製澱粉甚至全穀類降次，轉為將優質蛋白質與天然原型食物（Whole Foods）推至最優先位置。（Realfood.gov圖片）

過量精製碳水易致慢性發炎 蛋白質建議攝取量翻倍

舊版金字塔過度強調穀物攝取，導致不少經常叫外賣或外食的上班族無意中攝入過量白飯、意粉、麵條及甜品，引發血糖劇烈波動與胰島素抗性，進而造成身體慢性發炎及體重攀升。食飯順序錯易致肥兼糖尿病？醫生推介５類「飯前小食」控制血糖

最新發布的《2025-2030年美國膳食指南》建議，成年人蛋白質攝取標準維持在每天每公斤體重0.8g（針對健康成年人的最低維持量）。透過優先攝取雞蛋、魚類、家禽、豆類及健康油脂（如橄欖油、堅果），能提供更持久的飽腹感，並有效維持肌肉量。

優先攝取雞蛋、魚類、家禽、豆類及健康油脂（如橄欖油、堅果），能提供更持久的飽腹感，並有效維持肌肉量。（AI生成圖片）

營養師教「蛋白質先吃法」：穩定血糖、防止暴飲暴食

臨床營養專家提出「蛋白質先吃法」的進食順序調整策略。進食時若先吃蛋白質與富含膳食纖維的蔬菜，最後才吃少量未精製碳水化合物（如番薯、糙米），能有效延緩胃排空速度，避免飯後血糖快速飆升。《早安健康》報道引述台灣蕭捷健醫師指出，盲目「極端戒碳水」反而容易誘發暴飲暴食，採取「升級主食品質」搭配「調整進食順序」，才是長期維持體態且不反彈的實用做法。

進食時若先吃蛋白質與富含膳食纖維的蔬菜，最後才吃少量未精製碳水化合物（如番薯、糙米），能有效延緩胃排空速度，避免飯後血糖快速飆升。（AI生成圖片）

高纖高蛋白隱形陷阱：水分不足易致便秘

不過，在提高蛋白質與膳食纖維攝取量的同時，必須注意補充足夠水分。若飲水不足，不溶性纖維容易在腸道內乾硬積聚，反而引發嚴重便秘與腹脹。一般成年人每日應按每公斤體重補充至少30至35毫升（mL）水分；若本身有持續性腸胃不適、痛風發作或腎功能指標異常者，在大幅改變飲食結構前，應先諮詢專業醫生或營養師評估。