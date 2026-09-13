運動健身｜盤點10大長壽運動　網球效果最佳　平均延長壽命9.7年

台灣家醫科醫師李思賢引述哥本哈根心臟研究指出，規律運動能延壽，其中網球以平均多活9.7年居冠，羽毛球（羽球）與高爾夫緊追在後，社交互動性強是主要關鍵。



運動選對了，不只強身，還能為壽命加分。台灣家醫科醫師李思賢在Facebook專頁指出，發表於《梅約診所學報》（Mayo Clinic Proceedings）的哥本哈根心臟研究（Copenhagen City Heart Study），追蹤8,500名成人長達25年，比較不同運動族群與不運動者的壽命差異。結果顯示，排名前段的運動多具備社交互動特性，研究者認為，社交互動本身即為獨立的長壽因子，球類運動同時融合了體能訓練與社交連結。

李思賢綜合多項研究，列出各項運動的壽命增加排行：

（Facebook@思思醫師，陪你健康的好朋友）

1. 網球

平均多活9.7年。社交互動性最強，能同時訓練爆發力、反應力與協調性，兼具有氧與無氧運動特性。

2. 羽毛球

平均多活6.2年。與網球類似，需要快速移動與反應，動作模式變化大且社交頻率高，適合跨年齡層長期進行。

3. 高爾夫

平均多活約5年。每場球平均步行6至8公里，並包含戶外日照與社交因素。瑞典研究指出，高爾夫族群死亡率比一般人低約40%。

4. 足球

平均多活4.7年。屬於全身性運動，兼顧有氧與無氧訓練，且團隊互動頻繁。

5. 自行車（單車）

平均多活3.7年。對關節衝擊相對較低，能帶來顯著心肺效益，適合長期維持至年老。

6. 游泳

平均多活3.4年。能帶動全身肌群，對關節最友善，適合中老年人持續進行體能訓練。

7. 慢跑

平均多活3.2年。為研究最多的運動之一，但壽命增加幅度低於球類，主要差異在於缺乏社交性。

8. 體操和徒手訓練

平均多活3.1年。兼顧肌力與柔軟度，有助於維持功能性動作能力並降低跌倒風險。

9. 健走

此外，李思賢補充，健走雖未列入上述壽命增加排名，但從「藍色寶地」（Blue Zones）相關研究來看，規律健走是長壽族群極為一致的生活習慣。

10. 重量訓練

而每週進行2至3次重量訓練，可降低全因死亡率約10%至17%，同樣有助於維持肌肉量與身體功能。

相關文章：運動飲食｜運動前中後怎麼吃才有效？每20分鐘小口喝水幫助散熱👇👇👇

+ 20

延伸閱讀：

長壽秘訣找到了！9成日本人腸道菌具分解海藻基因

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

