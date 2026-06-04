防癌運動｜中西醫認可的站樁養生法　每日10分鐘疏通經絡增強免疫

很多人一聽說「防癌」，第一反應就是趕緊去運動——跑步、騎車、擼鐵，可要麼累到喘不上氣，要麼膝蓋疼、腰發酸，練兩天就放棄。有沒有一種「零門檻、不費力、隨時能練」的防癌方法呢？還真有！而且它簡單到難以置信——站着就能完成。這個動作就是——站樁。



別小看這「站着不動」的功夫，它可是中西醫專家都公開力薦的「懶人防癌法」。每天只需幾分鐘，輕鬆幫你疏通經絡、增強代謝，還有助於減少患癌風險，男女老少都適合。

中西醫都推薦的站樁有5大好處👇👇👇

站樁的5個好處（人民日報健康時報；01製圖）

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站樁，中西醫都推薦的「防癌動作」

很多人覺得站樁是「玄學」，其實不然！不管是中醫的經絡理論，還是西醫的科學研究，都明確認可它的養生、防癌價值，中西醫都推薦的「防癌動作」。

中醫：站樁是癌症患者的康復利器

中國中醫科學院廣安門醫院腫瘤科副主任醫師宋莉2025年在其百家號刊文指出，癌症患者在治療後免疫力普遍會有所下降，而站樁可以通過刺激身體的經絡和穴位，增強免疫系統的功能。①

北京中醫藥大學針灸推拿學院王麗等人在《中國中醫基礎醫學雜誌》期刊上的研究也指出：癌症的直接原因為正虛邪盛、陰陽失衡導致體質偏頗和臟腑經絡瘀阻。而站樁功可通過調節陰陽平衡，疏通臟腑經絡，改善體質。②

西醫：站樁是自己防癌減壓的秘訣

不止中醫認可站樁。美國運動科學院院士、美國伊利諾伊大學終身教授朱為模2025年接受解放日報採訪時表示，多年來站樁是自己防癌、減壓的重要方法。

朱為模表示，「我曾經在美國創建了一個站樁小組，每周都邀請幾個朋友與我和太太一起練，我們藉此機會傳播中國的養生方法和文化。站出精氣神，站出健康。」③

站樁的5個「隱藏好處」，練過的人都感受得到

站樁，從字面上看，就是像木樁一樣站立，保持一個姿勢不動。動作看似簡單，實際上對全身都有好處。

北京大學體育教研部教師柴雲龍2025年在CCTV生活圈微信公眾號刊文指出，站樁是一種古老而有效的養生方法，可以幫助人體調氣血、補元氣、固陽氣。

站樁看似一動不動，但其實在鍛鍊過程中，可以幫助調節人體經絡之氣，讓其有效運行全身，達到調節臟腑的效果。因此有說法稱：「站樁看似不動，實則五臟六腑都在動」。④

1. 靜中有動，調和氣血

上海中醫藥大學教授何裕民在個人微信公眾號刊文指出，站樁看似不動，實則「靜中有動」。在特定姿勢下，肌肉維持輕度收縮，會促使血液重新分佈，強迫氣血向下灌注。這不僅有助於改善手腳冰涼、下肢無力，還能調節自主神經。⑤

2. 調整呼吸，護好肺臟

中國國家體育總局健身氣功管理中心官網刊登的文章指出，站樁可以調整呼吸，增加肺活量。通過站樁練習，人們可以學習如何深呼吸，這有助於增加氧氣供應，減少肺部疾病的發生。⑥

3. 增強肌肉，預防跌倒

站樁練習過程中，身體保持穩定的姿勢，有助於增強核心肌肉和四肢肌肉的力量，同時促進身體平衡能力的提高，從而減少跌倒的風險。⑥

4. 類似冥想，緩解焦慮

站樁時要求專注呼吸、放鬆心神，類似冥想狀態，有助於緩解焦慮，提升情緒穩定性。在面對高強度工作壓力等問題時，站樁可有效減輕心理壓力，提高工作效率和工作質量。⑥

5. 糾正體態，緩解疼痛

廣東省第二中醫院心血管內科主任中醫師王清海2025年在個人微信公眾號刊文指出，站樁要求「虛領頂勁」（頭正頸直）、含胸拔背，有助於改善圓肩、駝背、頭前傾等常見問題。另外，站樁通過放鬆肩頸、調整脊柱力線，改善肌肉力量平衡，減輕久坐或勞損導致的慢性疼痛。⑦

醫生建議：這兩類人更應該練站樁

站樁老少皆宜，且對空間和環境的要求小。四川省腫瘤醫院中西醫結合科副主任醫師王天寶2025年在醫院微信公眾號刊文提示，以下兩類人更應該練站樁。⑧

1. 久坐人群

久坐再加上坐姿不標準，導致脊椎承受着巨大的壓力，肌肉和血管一直處於受壓迫狀態。每隔40分鐘起身練習站樁，短短幾分鐘就能緩解脊椎的壓力，使氣血循環通暢。

2. 中老年人群

站樁可讓肌肉和肌腱保持一定的張力，加強血液循環，促進新陳代謝從而達到強壯筋骨、調和氣血、疏通經絡、延年益壽的目的。中老年人不妨多練練。

練習站樁，注意這幾個細節

廣州中醫藥大學第一附屬醫院治未病科副主任醫師姚麗芬2025年在醫院微信公眾號刊文分享了一個練習站樁的核心口訣。⑨

腳踩地，膝微屈，頭頂懸，下頜收。

松腰胯，懷抱球，肩沉下，肘墜地。

呼吸自然意放鬆，似站非站是根本。



1. 分步詳解

(1) 站立

兩腳平行，與肩同寬，膝蓋微屈（不超過腳尖），重心放穩。

(2) 頭頸

感覺頭頂有繩輕提，下頜微收，使頸椎自然豎直。

(3) 軀幹

微微「含胸拔背」，放鬆腰胯，如坐高凳。

(4) 手臂

雙手在胸前環抱，似抱一個大氣球，沉肩墜肘。

(5) 內在

自然呼吸，意念放鬆，想象自己如蒼松屹立。

2. 注意事項

(1) 時長

初學者從5分鐘開始，適應後逐步延長至15～20分鐘。全程保持呼吸緩慢均勻，精神安定入靜，全身肌肉放鬆，可搭配輕柔音樂輔助靜心。

(2) 結束

站樁結束後，切勿突然起身。緩慢伸直膝蓋、收回雙腳，輕輕睜眼；雙手輕放於臍下，靜息片刻，自然垂於身體兩側，完成收功。

(3) 禁忌

過飽、空腹、酒後及情緒激動時不宜練習。

寫在最後

從今天起，站着就把身體養了。站樁看似簡單，卻藴含着深厚的養生智慧。不要再拿「忙」和「累」當藉口了，每天刷手機的10分鐘，足以讓身體向着越來越好出發。堅持練上一周，你會來感謝我的。

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本文綜合自：

本文綜合自：

①2025-08-18中醫宋莉主任《不用花錢的乳腺癌康復輔助法：在家練就可以》

②王麗，袁尚華，連妍潔，等. 中醫整體觀對癌症預防之指導作用[J]. 中國中醫基礎醫學雜誌，2019，25（11）：1513-1514，1517.

③2025-04-15解放日報《腫瘤防治宣傳周｜院士這樣預防癌症：每周150分鐘中等強度有氧運動》

④2025-03-10CCTV生活圈《【回覆】一個比走路還簡單的動作，幫你調氣血、補元氣、固陽氣》

⑤2026-03-19何裕民《從走不動到站出精氣神：這個傳統方法被國際期刊「正名」了，值得癌患一試》

⑥2025-03-06國家體育總局健身氣功管理中心《站樁在學練八段錦中的重要性》

⑦2025-02-24王清海全國名老中醫傳承工作室《名醫解惑（二十一）：站樁的七大好處》

⑧2025-05-14四川省腫瘤醫院《久坐是在養癌？一個簡單動作防癌還養生！速轉！》⑨2025-10-20廣州中醫藥大學一附院《九九重陽，這項「長壽運動」站一站，養陽固本 | 繪健康》



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