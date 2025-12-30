沒時間做運動？研究：每日「跑樓梯2分鐘」12周激減13%內臟脂肪

對於生活節奏緊湊、分秒必爭的香港人而言，「沒時間運動」往往是瘦身路上的最大障礙。不過，台灣減重醫師蕭捷健表示，一項最新的醫學研究為大家帶來了好消息：原來每日只需花短短 2 分鐘，就能達到顯著的減脂效果，其減脂成效甚至優於長時間的慢速有氧運動，更加能精準針對最難纏的「內臟脂肪」。



什麼是「運動零食」？

蕭捷健近期於社交平台分享了一項刊登於國際權威期刊《內分泌雜誌》（Endocrinology Journal）的最新研究。該研究針對長期久坐的上班族提出「運動零食」（Exercise Snacks）概念——這並非指進食，而是將運動「碎片化」。

就像我們平時吃零食解饞一樣，「運動零食」強調利用日常生活的零星空檔，進行短時間、高強度的爆發性動作，從而達到重塑體態與優化代謝功能的效果。

每日２分鐘的「極速」瘦身方案

研究團隊設計的運動方案非常簡單，即使是忙碌的打工仔都可以輕鬆實踐：

● 運動頻率：每周只需進行４天。



● 執行方式： 以「衝刺速度」攀爬４層樓梯。



● 次數：每日分散進行６次。



● 實際耗時：每次衝刺僅約 22 秒，全日累計運動時間僅約２分鐘。



驚人成果：減走包裹心臟的「脂肪外殼」

經過 12 周的實驗後，受試者的體重雖然未必有大幅波動，但身體組成卻出現了驚人的改善，特別是針對正常運動時最難減的深層脂肪：

● 內臟脂肪（AVFA）減少 13%：這類脂肪深埋於腹腔、包裹肝臟與腸道，是誘發三高（高血壓、高血糖、高血脂）及各類慢性發炎的元兇。



● 心外膜脂肪（EAT）減少 15%：這是一種緊貼心臟表面、包裹冠狀動脈的脂肪層。研究指出，過厚的心外膜脂肪猶如一件「油膩的背心」緊緊箍住心臟，不僅釋放發炎物質危害血管，更限制了心臟的正常跳動。透過短時間衝刺，能有效幫助心臟「脫掉背心」，大幅降低心血管負擔。



代謝轉型：從「慢速老爺車」進化為「燃脂跑車」！

為什麼短短２分鐘能產生如此驚人的生理變化？研究人員解釋，這種高強度的爆發運動能重新校正體內的代謝路徑。

對於肥胖或有代謝障礙的人，體內的支鏈氨基酸（BCAA）代謝往往停滯不前，導致身體像一輛困在車龍中的老爺車，容易引發胰島素阻抗。而這 22 秒的全力衝刺，能瞬間激活氨基酸（如異白胺酸、甘胺酸等）的代謝效率，令身體轉型為高效率的「跑車模式」，全面重啟燃脂引擎。

蕭捷健醫師強調，這項研究證明：運動的「質量」往往比「時長」更重要。每天撥出累積 2 分鐘的碎片時間，不僅能改善體態，更是守護心血管健康的長遠投資。「沒時間」不再是逃避運動的藉口，只要願意動起來，即便是爬幾層樓梯，也能為身體帶來極大的轉變。

