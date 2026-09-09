40歲女子感冒混吃3種藥　嘔吐兼下肢水腫　患急性腎衰竭送院搶救

不少市民感冒發燒時，習慣自行到藥房購買多種感冒藥或退燒止痛藥混服，期望能快速退燒，但此舉隨時招致洗腎風險。內地一名40歲女子因發燒、咳嗽及全身無力等流感症狀，為求迅速痊癒以免影響工作，自行到藥房購買3種成藥服用，惟第3天開始出現嚴重噁心嘔吐及下肢水腫等症狀，送院後證實患上急性腎衰竭，需即時留院搶救。



腎衰竭｜28歲台女腎功能猶如8旬老人 醫生提醒４種藥物不能亂食！

國家衛健委最新發布會及多家權威醫學機構警告，隨意混用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），配合感冒發燒引致的脫水，極易誘發急性腎損傷（AKI），嚴重者可導致不可逆轉的慢性腎衰竭。



不少市民感冒發燒時，習慣自行到藥房購買多種感冒藥或退燒止痛藥混服，期望能快速退燒，但此舉隨時招致洗腎風險。（AI生成圖片）

亂服感冒藥變「毒藥」 40歲女器官衰竭送院

據《武漢晚報》報道，一名40歲孫姓女子早前出現發燒、咳嗽及全身無力等流感症狀，為求迅速痊癒以防影響工作，竟自行到藥房購買「泰諾」、「速效感冒膠囊」及「複方感冒膠囊」等3款不同品牌的感冒成藥同時服用。不料服藥至第3天，她開始出現嚴重噁心嘔吐、排尿量減少及下肢水腫等多種症狀，送院後證實患上急性腎衰竭，需即時留院搶救。【腎衰竭】3大原因可致急性腎衰竭 惡化速度快或需緊急洗腎救命

主診醫生指出，市面上多數感冒成藥雖品牌不同，但大多含有「撲熱息痛」（Paracetamol，內地稱對乙醯氨基酚）成份，患者同時混服多款藥物，導致該成份劑量嚴重超標，引致急性毒性腎損傷。專家警告，部分成藥亦含布洛芬（Ibuprofen），若與撲熱息痛重疊服用，器官衰竭風險將成倍增加。目前市面上有逾1,300種成藥均含相關成份，市民切勿過量或混合服用，以免引發致命風險。

部分成藥亦含布洛芬，若與撲熱息痛重疊服用，器官衰竭風險將成倍增加。目前市面上有逾1,300種成藥均含相關成份，市民切勿過量或混合服用，以免引發致命風險。（AI生成圖片）

發燒脫水加藥物毒性：腎臟承受「雙重打擊」

在上呼吸道感染期間，人體免疫系統為對抗病毒，產生的免疫複合物有機會沉積於腎臟。加上感冒發燒、出汗會令體液迅速流失，導致腎臟血流量驟降。若市民在此時自行加倍服用包含阿司匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）等非類固醇消炎止痛藥，藥物會抑制前列腺素合成，進一步收縮腎臟血管，對腎臟造成「雙重打擊」，極易引發腎小管壞死。

在上呼吸道感染期間，人體免疫系統為對抗病毒，產生的免疫複合物有機會沉積於腎臟。加上感冒發燒、出汗會令體液迅速流失，導致腎臟血流量驟降。（AI生成圖片）

自測早期兩大警訊：小便泡泡細密、下肢壓陷性水腫

預防腎功能受損的關鍵，在於及時察覺身體發出的異常訊號。醫學專家提醒，若在感冒病程中發現以下情況，代表腎臟過濾網已面臨巨大壓力，應立即就醫檢查血肌酸酐與尿蛋白：

1.小便出現大量細密且半小時不散的泡沫（蛋白尿）

2.早晨起床時眼瞼或雙腳腳踝出現壓陷性水腫，或排尿量顯著減少

感染期間除了補充電解質與水分外，若發燒超過三日不退或伴隨腰部痠痛，應盡快前往醫院或診所進行驗尿與肌酸酐檢測，把握黃金治療期。（AI生成圖片）

感染期間除了補充電解質與水分外，若發燒超過三日不退或伴隨腰部痠痛，應盡快前往醫院或診所進行尿液常規檢查與肌酸酐檢測，把握黃金治療期。