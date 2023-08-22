腎衰竭｜男童太愛喝汽水致病 年僅14歲因腎衰竭不治身亡

碳酸飲料泡沫多而細膩，飲起來清涼爽口，深受不少大人和小朋友喜愛。然而無論有多喜愛，始終不及身體健康重要。過量飲用碳酸飲料不但影響健康，更可能要為此付出生命代價！柬埔寨就有一名14歲少年因獨愛喝碳酸飲料，最終導致腎衰竭需要洗腎，但由於家中無法負擔龐大的醫療費用，最終不治身亡。



據外媒報道，這名來自柬埔寨波羅勉省的少年自10歲開始便經常喝碳酸飲料，即使家人對其多番勸喻亦不獲理睬，後來更學會瞞著家人偷偷喝，有時更會不顧吃飯，只喝碳酸飲料。

死者父母指，由於兒子從未患過任何嚴重疾病，他們一直以為兒子身體健康，漸漸就放棄了管束兒子的喜愛。沒想到自今年６月，兒子臉色突然變得蒼白，身體亦出現浮腫，逐送到金邊醫院接受治療。過程中，他們輾轉去了４間醫院，但無論是那一間醫院的醫生都指，兒子由於長期長期喝碳酸飲料，腎臟已經嚴重受損，要立即接受血液透析，亦即洗腎。

可惜，由於家中無法負擔龐大及長期的醫療費用，死者父母只能將兒子帶回家。他最終在8月6日不治，斷氣身亡。

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腎衰竭知多啲！

腎衰竭是指腎臟功能嚴重受損或完全喪失，無法正常運作的一種疾病狀態。腎臟是身體內重要的器官，負責過濾血液、排除體內多餘的液體和廢物，並維持體內電解質平衡。

腎衰竭可以分為兩種主要類型：

慢性腎衰竭（Chronic Kidney Failure）：慢性腎衰竭是指腎功能逐漸喪失，通常是在長期時間內發展而成的。常見的原因包括糖尿病、高血壓、慢性腎臟疾病、多囊腎等。慢性腎衰竭的症狀可能在初期時不明顯，但隨著腎功能的進一步損害，症狀可能包括疲勞、食慾不振、尿量減少、水腫、高血壓、血液中的電解質不平衡等。



急性腎衰竭（Acute Kidney Failure）：急性腎衰竭是指腎功能在短時間內急劇惡化。常見的原因包括腎結石、腎血管栓塞、腎感染、腎毒性藥物使用、脫水、嚴重感染等。急性腎衰竭的症狀可能包括突然出現的尿量減少或停止、噁心、嘔吐、水腫、混濁的尿液、血尿等。



捱夜其實不易傷肝，在「傷腎」方面的狀況更是不容忽視！（按圖了解👇👇👇）

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具７因素患症風險更高！

以下是一些腎衰竭高危人士的常見風險因素：

1. 高血壓：長期未能控制的高血壓是導致腎衰竭的主要風險因素之一。持續高血壓可以損傷腎臟的小血管和過濾單位，最終導致腎功能受損。



2. 糖尿病：糖尿病是另一個導致腎衰竭的主要風險因素。高血糖水平可以損傷腎臟的細小血管和過濾單位，形成糖尿病腎病變，逐漸導致腎功能衰竭。



3. 腎臟疾病家族史：如果你的家族中有人患有腎臟疾病或腎衰竭，你的風險也會增加。某些腎臟疾病可能具有家族聚集性，例如多囊腎等。



4. 高齡：隨著年齡的增長，腎功能會自然下降。年長者更容易發展出慢性腎臟疾病，進而引發腎衰竭。



5. 腎結石：反複發作的腎結石可能損傷腎臟組織，增加腎衰竭的風險。



6. 心血管疾病：有心血管疾病史的人，如心臟病、心肌梗死或中風，更容易發展出腎衰竭。



7. 長期藥物濫用或毒品濫用：長期濫用某些藥物或毒品，特別是有毒性對腎臟的物質，如可卡因、海洛因等，可能導致腎功能受損。



如何預防腎衰竭？

預防腎衰竭是非常重要的，以下是一些常見的預防方法：

1. 維持健康的生活方式：遵循一個健康的生活方式可以降低腎衰竭的風險。這包括保持適當的體重、均衡的飲食、定期運動、戒煙和限制酒精的消耗。



2. 控制血壓：高血壓是導致腎衰竭的主要風險因素之一。遵循醫生建議的治療計劃，包括藥物治療、飲食控制和適量的運動，以維持正常的血壓水平。



3. 控制血糖：對於患有糖尿病的人來說，良好的血糖控制是預防腎衰竭的關鍵。定期檢查血糖水平，遵循醫生的治療計劃，包括藥物治療、飲食管理和適度的運動。



4. 避免過度使用藥物：某些藥物對腎臟有毒性，長期或過量使用可能導致腎功能受損。要使用藥物時，應諮詢醫生或藥師，遵循正確的用藥指導。



5. 補充適當水份：保持足夠的水分攝入有助於保護腎臟健康。適量的水分攝入有助於稀釋尿液，減少結石和尿路感染的風險。然而，對於有特定腎臟問題的人（如腎功能不全），可能需要限制液體攝入，應遵循醫生的建議。



6. 定期檢查和篩查：定期進行身體檢查，包括腎功能測試，可以早期發現腎臟問題或疾病，並及早進行治療。



重要的是要記住，如果你有任何懷疑或疑慮，應該尋求醫生的建議和指導。只有專業醫療人員才能提供個別化的預防建議，根據你的特定情況制定適合你的預防計劃。

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