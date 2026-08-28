27歲徐杰離世│肝病奪命　醫生揭肝癌早期無徵狀　現7大症狀需求醫

童星出身、曾在歌唱選秀節目受注目的歌手徐杰，近日證實因罹患慢性肝病及嚴重肝臟受損，在長期治療後，上月不幸病逝，終年27歲，家屬低調舉辦喪事，消息至近日才曝光，震驚演藝圈與歌迷。



肝病｜肝臟異常有哪些症狀？一文看清肝炎、肝硬化、肝癌徵兆

這宗年輕歌手離世的悲劇，再次令公眾關注「沉默殺手」肝病的威脅。由於肝臟內部沒有痛覺神經，即使發炎、受損甚至長出腫瘤，初期通常完全沒有痛感或明顯不適，導致許多患者確診時已錯過黃金治療期。



童星出身、曾在歌唱選秀節目受注目的歌手徐杰，近日證實因罹患慢性肝病及嚴重肝臟受損，上月不幸病逝，終年27歲。（網上圖片）

《超級偶像》魔王徐杰27歲病逝 醫生拆解無聲警號

年僅27歲的徐杰因肝病不幸離世，他在世時展現了優異的音樂天賦，11歲時以「PK魔王」之姿登上歌唱選秀節目《超級偶像》，當時他深情演唱張韶涵的代表作《遺失的美好》，成功擊敗強敵朱俐靜而一舉成名，因純淨清亮的新星歌聲備受演藝圈矚目；長大後他前往泰國就讀大學，並順勢在當地展開歌唱事業。不幸的是，他後來罹患肝病，家人約在一年前將他接回台灣接受進一步治療，最終仍不敵病魔，於7月離世。

徐杰在歲時參加選秀節目《超級偶像》，深情演唱張韶涵的代表作《遺失的美好》，成功擊敗強敵朱俐靜而一舉成名。（網上圖片）

肝癌是香港常見癌症的第五位，在2023年，肝癌新症共有1,700宗，佔本港癌症新症總數的4.5%。肝癌是本港致命癌症的第三位，在2023年導致1,408人死亡，佔癌症死亡總數9.5%。患肝癌的病人以男性為主，男性比女性患癌的比例於2023年約為3.0比1。

患肝癌的病人以男性為主，男性比女性患癌的比例於2023年約為3.0比1。。（AI生成圖片）

醫學界經常提醒市民，肝病早期往往缺乏劇烈症狀，僅呈現疲倦、睡不飽、食慾變差或體重減輕等容易被忽視的警號，等到出現黃疸或昏迷時常已錯過黃金治療期，因此民眾應定期透過抽血與超聲波進行全面評估，以利早期發現腫瘤。

沉默的殺手：肝癌成因與高危族群

肝臟缺乏痛覺神經，即使出現輕微病變，人體也難以察覺。根據香港政府癌症網上資源中心的健康資訊顯示，乙型及丙型肝炎感染是誘發肝癌的最主要風險因素。乙型肝炎帶病毒者患上肝癌的機率，比非帶病毒者高出數十倍。慢性肝炎若未得到妥善控制，肝臟組織會反覆發炎、纖維化，最終演變為肝硬化甚至肝癌。肝臟健康｜肝癌前兆不只黃疸、體重下降！9大關鍵症狀小心肝病變

除了病毒性肝炎，長期過量飲酒造成的酒精性肝病、非酒精性脂肪肝，以及攝取受黃曲霉毒素污染的食物，也是極具威脅的致癌因子。

乙型肝炎帶病毒者患上肝癌的機率，比非帶病毒者高出數十倍。慢性肝炎若未得到妥善控制，肝臟組織會反覆發炎、纖維化，最終演變為肝硬化甚至肝癌。（AI生成圖片）

早期徵狀不明顯 出現7症狀要即時求醫

香港政府癌症網上資源中心資料指出，當腫瘤持續增大或影響肝臟功能時，患者可能出現以下7項症狀：

1.右上腹不適、腹痛



2.右肩疼痛，這是因為肝臟腫大刺激到橫膈膜神經，而此神經正好連接右肩神經



3.食慾不振、體重下降、噁心和昏睡



4.上腹有硬塊



5.皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢，這是因為膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚引致黃疸



6.小便呈茶色、大便呈淺灰色



7.腹部積水



當腫瘤持續增大或影響肝臟功能時，患者可能出現腹部右上側疼痛、食慾不振、體重下降等症狀。（AI生成圖片）

根據美國疾病控制與預防中心的臨床指引，若家族中有肝癌病史或屬於肝炎帶病毒者，絕不能等待症狀出現才求醫。

如何精準篩查與治療？

預防肝癌的關鍵在於主動篩查。香港衞生防護中心建議高危人群，應定期進行腹部超聲波檢查以及甲胎蛋白（AFP）血液檢測。早期發現的肝癌，可透過手術切除、局部消融術或肝臟移植達到根治效果。預防勝於治療。接種乙型肝炎疫苗、定期進行肝臟檢查、限制酒精攝取，是遠離肝癌威脅的最有效手段。