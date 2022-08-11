肝臟健康｜肝癌前兆不只黃疸、體重下降！9大關鍵症狀小心肝病變

肝臟因神經分布較少被稱為「沉默的器官」，當肝臟出現不舒服的症狀時，往往已然病情嚴重，因此千萬不能等到痛，才去檢查肝臟。台灣安南醫院醫療副院長許秉毅表示，有些肝癌患者也會以其他症狀表現，當身體出現這9個症狀時，小心就是肝癌！



肝癌患者突然吐血 小心肝病變

許秉毅分享曾經遇過的案例，有名65歲男子，身體一向沒異樣，就診前1週出現吐血以及解黑便，胃鏡檢查發現，食道中血管浮腫嚴重，因此趕緊結紮處理出血問題。進一步超聲波檢查更確診肝癌，肝臟有顆7厘米大腫瘤，因壓迫到胃部，才造成血管阻塞、出血。

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清 👇👇👇）

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肝癌前兆不只黃疸！注意9大關鍵症狀

雖然肝癌症狀不明顯，但隨著肝癌細胞的增生和腫瘤位置的不同等等，身體上還是漸漸會出現一些警訊與前兆，包括：

1. 體重下降

許秉毅解釋，肝癌會影響身體的正常消化、吸收功能，進而導致患者營養不良，出現消瘦體質。

2. 疲勞

因為肝功能受阻會讓身體毒素無法排出，患者容易感到疲勞。

3. 右側肋骨下肝臟變大

腫瘤會使肝臟變得大顆。

4. 腹部腫脹或腹積水

腹水一般在肝病晚期或病情極為嚴重時才會出現。

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5. 肌膚和眼睛黃疸

腫瘤恐破壞肝功能，造成肝臟無法代謝膽紅素，身體出現黃疸，通常是中晚期肝癌的常見體徵。

6. 出血

肝腫瘤如果長在肝門靜脈附近，容易因此造成壓迫，導致肝門靜脈壓力上升，嚴重可能大量吐血。

7. 食慾不振

無法緩解的疲勞是身體發出的最直接的信號。

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8. 嗜睡

9. 暴瘦

沒有刻意減重，卻在六個月內減輕原本體重的10％，或是一個月內體重快速下降5％以上，可能要留意身體出狀況。

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