護肝｜飲咖啡不只提神？研究：每天一杯，有效降低肝癌與肝病風險

咖啡是全球最受歡迎的飲品之一。雖然大多數人都只當咖啡是提神醒腦的工具，但原來它對我們的肝臟健康也大有助益。許多人可能不知道，這種日常飲品已被廣泛研究，並證實能有效減輕發炎反應、降低肝病風險。全球專家一致認同，適量飲用咖啡是保護肝臟的一種簡單方法。



根據《臨床與實驗肝病學期刊》發表的一項研究，咖啡能有效改善肝臟酵素水平，這對高風險人士而言尤其重要。研究又發現，每日飲用超過兩杯咖啡的人，其肝臟纖維化、肝硬化及肝細胞癌的發生率都顯著降低，同時也降低了既有肝病患者的死亡率。

此外，一份最新的綜述報告也證實，規律飲用咖啡與顯著降低肝病風險相關。這份報告同時指出，咖啡中的生物活性化合物，能有效對抗導致肝病的主要因素，例如氧化壓力、發炎、纖維化和腸道菌群失調等。

為什麼咖啡能夠守護肝臟？

咖啡中含有多種對健康有益的化合物，其中最重要的包括綠原酸和咖啡因。這些強大的抗氧化劑能有效地對抗自由基對肝臟細胞的傷害，並減少發炎。

● 改善肝臟運作：咖啡有助於調節體內的肝酶，讓肝臟功能得以正常運作。



● 減少肝臟損傷：研究顯示，咖啡具有抗纖維化特性，能有效減少肝臟疤痕組織的形成，進而降低肝硬化的風險。



● 預防脂肪堆積：規律的咖啡攝取與非酒精性脂肪肝的發生率降低有密切關聯。



● 降低肝癌威脅：在多項研究中，經常喝咖啡的人，罹患肝細胞癌的風險相對較低。



聰明喝咖啡，享受健康益處

儘管咖啡好處多多，但過量飲用可能導致心悸、焦慮或失眠。因此，在享受咖啡的同時，記得要保持適度，並遵守以下４點建議：

1. 了解你的咖啡因耐受度：每個人的身體對咖啡因的反應不同。一般來說，健康成人每日咖啡因攝取量不應超過400毫克（約2-4杯咖啡）。注意觀察自己的身體反應，避免感到心跳加速或焦慮。



2. 注意飲用時間：為了避免影響睡眠品質，建議避免在下午或傍晚後飲用咖啡。簡單來說，咖啡因從進入身體到完全代謝需要一段時間，大約5個小時後，體內的咖啡因含量會減少一半，這就是它的「半衰期」。因此，請根據你的睡眠習慣，來調整飲用時間。



3. 選擇健康的咖啡類型：黑咖啡是最佳選擇。避免添加過多糖、奶油或人工香料，這些成份可能會抵消咖啡帶來的健康益處。



4. 不要空腹喝咖啡：空腹飲用咖啡可能會刺激胃酸分泌，導致腸胃不適。建議在用餐後或搭配小點心飲用。



咖啡是一種天然且美味的飲品，適量飲用能夠為我們的肝臟帶來諸多益處。但切記，它並非治療肝病的唯一方法，均衡的飲食與健康的生活方式才是保護肝臟的根本之道。

