護腎｜低鈉飲食不等於腎臟保健？營養師教腎病患者4招挑選調味品

腎臟疾病患者在日常飲食控制上，普遍意識到「鈉」的攝取應加以限制，以減輕腎臟負擔。台灣營養師陳怡婷指出，她在營養諮詢門診中曾遇過腎友主動調整飲食，甚至特地選購市面上的低鈉鹽、薄鹽醬油，並全面汰換家中調味料。然而，這樣的做法雖具良好初衷，卻未必對腎臟健康帶來正面效益，反而可能隱藏潛在風險。



鈉攝取過與不及 對腎臟都構成威脅

台灣陳怡婷營養師表示，鈉為人體必需的電解質之一，在調節體液平衡、血壓控制與神經傳導等生理功能中扮演重要角色。然而，當攝取過多時，體內多餘鈉離子會增加腎臟排泄負擔，進一步誘發水腫、高血壓，甚至加速腎功能惡化。尤其對已確診慢性腎病的患者而言，嚴格控制鈉攝取量，是延緩病程進展的重要一環。

+ 9

基於此認知，市面上陸續推出「低鈉」、「減鹽」、「薄鹽」等標示的調味品，成為許多腎友採購時的首選。然而，這類產品雖然在標籤上降低了鈉含量，部分卻以其它鹼金屬元素，如鉀來取代，對腎病患者可能構成額外風險。

鉀是雙面刃 對健康者有益對腎友可能致命

鉀與鈉同屬重要的電解質，對於維持心臟正常節律、肌肉功能以及細胞內外液體平衡均不可或缺。台灣陳怡婷營養師指出，對一般人而言，適當增加鉀的攝取有助於促進鈉的排出與血壓控制。然而，對於腎功能不佳者來說，鉀離子的排泄能力受限，易造成血鉀過高（高血鉀）。

高血鉀的臨牀風險不可輕忽。當血鉀濃度升高超過5.5 meq/L，可能導致心律不整、心搏停止等嚴重併發症，進而危及生命。尤其患有晚期慢性腎病、心衰竭或同時服用保鉀利尿劑者，更屬高風險族群。

因此，若腎病患者誤將含鉀高的「低鈉調味品」視為安全選擇，並長期、大量使用，反而可能造成血鉀濃度不穩，對整體病情控制造成不利影響。

6大補鉀原型食物（點圖放大👇👇👇）

+ 2

腎病患者挑選調味品 營養師提四項建議

針對如何正確挑選對腎臟負擔較小的調味品，台灣陳怡婷營養師提出以下建議：

1．以天然辛香料取代部分鹽分：

適量使用天然食材如葱、薑、蒜、辣椒、九層塔、檸檬、番茄、醋等，可有效提升料理風味，同時減少對鹽巴與加工調味品的依賴。

２．仔細閲讀產品成分標示：

切勿單憑「低鈉」、「減鹽」等標語就輕易判定產品安全，務必確認是否以鉀鹽（如氯化鉀）替代氯化鈉（食鹽）。若為腎臟功能不佳者，應避免選用添加鉀鹽的調味料，必要時可請營養師或醫師協助判讀成份。

３．避開含磷添加物的加工醬料：

市售火鍋湯粉、沙茶醬、沙律醬等調味品，常加入磷酸鹽作為食品添加劑。對腎功能不全者而言，磷代謝功能下降，若攝取過量，可能導致高磷血癥與腎性骨病等併發症。選購時應注意產品標示是否含有「磷酸」、「偏磷酸鹽」等成分。

４．謹慎選擇標榜「天然」或「無毒」的商品：

若產品未明確標示成分來源或缺乏食品安全認證，不建議自行試用。標榜「無毒」、「純天然」等字樣不代表絕對安全，應優先選擇具信譽廠牌，或事先諮詢專業人員意見。

護腎食物（按圖看清👇👇👇）

+ 18

低鈉非零風險 個別化飲食管理才是關鍵

台灣陳怡婷營養師強調，並非所有腎友都需要全面更換低鈉或無鈉的調味品。飲食調整應依據個別腎臟病分期、合併症狀、藥物使用情況與血液檢查數據進行專業評估。過度迷信「減鹽」訴求，反而可能忽略整體營養與礦物質平衡，導致其他健康問題。

台灣陳怡婷營養師進一步提醒，飲食控制固然重要，但腎臟保健仍需搭配規律運動、良好的生活作息、適當的水分攝取與定期回診。唯有從整體生活型態著手，方能有效延緩腎功能惡化，提升生活品質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

