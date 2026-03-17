助末期腎病患者維持腎功能 公院患者透過「共析計劃」享私營服務

慢性腎病患者即使定期洗腎，仍可能出現皮膚痕癢、睡眠障礙、不寧腿症候群等困擾。原來傳統透析雖能有效清除尿素等小分子毒素，但對體積較大的「大中分子毒素」清除能力有限，這些毒素長期積聚會引發炎症、加速心血管疾病。浸信會東九龍醫療中心引入新一代透析技術，採用精密設計的「中分子量阻截透析膜」，清除效果接近天然腎臟，為患者帶來更佳的治療體驗，公立醫院洗腎患者亦可透過「共析計劃」，以公立醫院的收費標準使用相關服務。



浸信會東九龍醫療中心腎病科顧問醫生鄭玉麟醫生解釋，腎臟功能衰退後，患者血液中容易積聚各種毒素。這些毒素按分子大小可分為小分子毒素（如尿素、肌酸酐）及大中分子毒素（如β2-微球蛋白、白細胞介素-6、腫瘤壞死因子-α）。「傳統高通量血液透析在移除小分子毒素方面有效，但對大中分子的毒素移除能力有限。」

鄭醫生以「篩網」作比喻，說明透析原理：「你可以想像我們將毒素放在篩網上，篩網的洞如果太大，有用的東西如蛋白質都會掉出來，這當然不是好事；但如果洞太小，就只能清除小分子毒素，大的毒素仍然留在體內。」當有用的蛋白質與有害的大分子毒素尺寸相近時，如何精準清除毒素而保留蛋白質，成為最大的技術挑戰。

浸信會東九龍醫療中心腎病科顧問醫生鄭玉麟醫生

未能清除大中分子毒素可引致副作用

大中分子毒素積聚會引發多種症狀，包括皮膚瘙癢、不寧腿症候群、疲勞、睡眠障礙、慢性炎症、動脈粥樣硬化及心血管疾病。「以前有些患者痕癢到抓得全身都是紅痕，睡不好覺，非常困擾。」鄭醫生指出，這些問題過去很難處理，但研究發現只要移除這些毒素便可改善相關症狀。

隨着科技發展，新一代「中分子量阻截透析膜」透過精密孔徑設計，孔隙數量及尺寸經精確控制，既能讓大中分子毒素順利通過，又嚴格阻擋白蛋白流失。鄭醫生表示，新技術的清除毒素表現極接近天然腎臟的表現。臨床研究證實，採用中分子量阻截透析膜的延展性血液透析，可顯著縮短透析後恢復時間、減低不寧腿症候群、改善尿毒性瘙癢、降低炎症指標、減少促紅細胞生成素用量，並長期降低心血管風險及透析相關澱粉樣變性。

洗腎約三至四年後體內毒素水平會持續上升

鄭玉麟醫生補充：「腎病患者的腎功能越高，其腎臟可自行清除部分大中分子毒素，相對可以先用傳統方法洗腎。但如果腎功能越來越低，就可能需要加入大中分子清除技術。」根據外國研究，洗腎約三至四年後，患者的殘餘腎功能通常已所剩無幾，此時若不採用清除大分子的技術，體內毒素水平會持續上升。

除了透析膜的改進，精準的洗血機同樣重要。鄭醫生指出，由於新技術的透析膜孔隙較大，洗血水中的物質理論上也可能進入患者血液，因此對洗血水的質素標準要求更高。同時，機器必須精準控制脫水量，「例如患者需要清除兩公斤水分，如果機器不夠精準，洗了三、四公斤出來，患者可能承受不了」。

浸信會東九龍醫療中心醫務行政總監徐德義醫生表示，該中心提供 40 部全新先進透析機，每週可提供 480 個透析時段，可服務約 160-240 位病人，為末期腎病患者提供優質的血液透析、舒適的環境及全人關顧的服務。而該中心同時參與醫管局「共析計劃」 ，讓公立醫院合資格末期腎病患者，可以公立收費標準，享用私營機構先進設備及優質服務，為患者帶來更多選擇，並期望未來日子能繼續惠及更多有需要的腎病患者。