血糖控制良好仍有機會致慢性腎病 專家強調預防篩查至關重要

香港約有80萬人患有慢性腎病，然而，不少患者對慢性腎病的認知依然不足。一項本地研究顯示，高危群組如糖尿病和高血壓患者，對慢性腎病篩查的意識嚴重不足，僅有不到三分之一的患者每年接受必要檢查。這不僅延誤診斷，還增加心血管併發症和死亡風險。專家呼籲，定期篩查、綜合管理和使用保護心腎藥物，是減低腎衰竭風險的重要策略。



慢性腎病為本港第六大死因，每年新增病例約1300宗，晚期腎衰竭患者超過一萬名。香港腎科團隊腎病科專科何仲平醫生指出，這種疾病無法根治，只能透過飲食控制和藥物治療減輕症狀並延緩惡化。若進展至末期，患者需依賴透析或腎臟移植維持生命。

香港腎科團隊腎病科專科何仲平醫生

糖尿病及高血壓成慢性腎病主因

糖尿病和高血壓是慢性腎病最常見主因。何仲平醫生解釋，這些慢性病之間存在惡性循環。高血壓導致血管狹窄、血流減少，損害腎臟；糖尿病引起高血糖，損傷腎臟血管和腎元。糖尿病患者中，每6位二型糖尿病患者中，便有一人腎功能急速下降。肥胖亦增加高血壓和糖尿病風險。慢性腎病患者心血管疾病盛行率高達63%，而非患者僅5.8%；透析患者心血管死亡率比一般人高10至30倍。

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生表示，國際指引建議，高危人群每年進行一次慢性腎病篩查。美國糖尿病學會和改善全球腎臟病預後組織均建議糖尿病和高血壓患者接受年度檢查，重點測量腎絲球過濾率（eGFR）和尿液白蛋白/肌酸酐比值（uACR）。eGFR反映腎功能，uACR揭示腎損傷程度，結合兩者可全面評估風險。

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生

本地研究揭慢性腎病患者篩查意識不足

然而， 2024年一項涵蓋新界東公立醫院普通科門診9902名患者的本地研究顯示，僅31.8%患者每年接受eGFR和uACR雙重檢查，超過七成樣本人士同時患有糖尿病和高血壓，心腎併發症風險更高。研究發現，即使血糖控制良好（如HbA1c低於6.5%）、BMI較低、不吸煙、少飲酒的患者，反而較少接受檢測，可能誤以為血糖控制即可降低風險。而事實上，即使血糖良好，心血管疾病和糖尿病腎病變風險仍增加2至4倍。在接受雙重檢測的患者中，超過三分之一檢出微量白蛋白尿，代表腎臟早期損傷。即使eGFR正常，uACR升高仍是腎病變早期徵兆。

國際建議兩藥並列慢性腎病標準治療基石

黃至生醫生認為，本港糖尿病及高血壓患者對慢性腎病篩查的意識不足，未能符合國際建議。他提醒，即使血糖控制良好、腎功能正常的患者，也不能忽視腎病危機，應定期接受篩查，以管理相關併發症風險。黃醫生補充，近年醫學界新趨勢將SGLT2抑制劑與RAAS抑制劑並列為標準治療基石。2024年KDIGO指引將SGLT2抑制劑列為一線治療，適用於不同患者。2025年美國糖尿病學會標準指出，它是第二型糖尿病合併慢性腎病的一線治療。

何仲平醫生解釋，傳統治療慢性腎病的RAAS抑制劑雖能降低血壓和減少蛋白尿，但單用存在殘餘風險，心腎事件殘餘風險達47.1%。SGLT2抑制劑減少腎臟葡萄糖再吸收，排出多餘水分和鈉質，減輕心臟負荷。臨床試驗顯示，它降低整體死亡率14%、心臟病死亡率16%、心衰竭入院風險38%、心肌梗塞風險22%；腎臟惡化風險43%、重大腎臟事件風險46%。而早期使用RAAS抑制劑和SGLT2抑制劑，可延緩透析需求。

兩位醫生提醒，慢性腎病、心臟病和糖尿病相互相關，控制其中一種可降低其他風險。患者應參與篩查計劃，提升檢測率。日常管理包括遵醫囑用藥、控制血壓血糖膽固醇、調整飲食、規律運動、維持體重、戒煙限酒。專家強調，及早檢查可降低惡化風險、延緩洗腎時間、維持生活質素。如有疑問，應諮詢醫生。