心臟健康｜心絞痛、心肌梗塞引發胸悶有差異　這樣辨別成急救關鍵

原本控制穩定的血壓，怎麼一到冬天就明顯變高，甚至接連出現胸悶、胸痛。



台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟內科黃晨祐醫師提醒：「主要是氣溫驟降時，體內血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，引起血管內皮細胞和動脈粥狀硬化斑塊的不穩定性。」尤其這期這段時間大多人都吃油膩的食物，容易讓血糖、膽固醇超標！

狹心症、心肌梗塞胸悶時機點不同

冬天本是急性心血管事件好發時期，對於有心血管疾病病史的族群，要特別小心，一旦出現持續性胸悶、呼吸困難等一定要及早就醫，只是心血管疾病最常都是以「胸悶」為表現，那如何辨別是「心肌梗塞」還是「慢性狹心症」？兩者疾病又有什麼差別呢？

胸悶就是心肌缺氧最常見典型的症狀，少部分還會以喘、上腹部不適、頭暈或噁心表現，而「心肌梗塞」與「慢性狹心症」產生的胸悶時機點就有差異，黃晨祐解釋：「慢性狹心症引起的胸悶，大多在活動量增加、情緒激動時易發生，在休息之後胸悶即可慢慢改善。」

黃晨祐接著說：「若是心肌梗塞造成的胸悶，大多會持續且愈來愈嚴重，同時合併會有下巴牙齦痠麻、左手臂痠麻、噁心冒冷汗的情況，即使在休息或服用口服舌下含片後，症狀大多不會有明顯改善。」在臨床上醫師也會進行用相關檢查進行鑑別診斷。

慢性狹心症一定要做心導管嗎？

由於兩者疾病的生理機轉完全不同，在治療與預後也完全不同，狹心症又可稱為「穩定型心絞痛」，主要是冠狀動脈內膜因為粥狀硬化導致內膜增生，造成血管管腔狹窄，冠狀動脈血流大多在「心臟負荷增加」時導致心肌缺氧。

慢性狹心症的治療以藥物為優先，包含抗小板藥物、血管擴張劑或是乙型交感神經阻斷劑等；若是狹窄程度嚴重者，藥物治療的效果有限，可以接受冠狀動脈心導管檢查，狹窄最嚴重的地方進行血管內氣球擴張，若擴張後血流仍不佳，可以進行血管支架置放。

心肌梗塞救治搶時間！避免併發症是關鍵

而心肌梗塞往往來的又快又急，突發性的胸口不適可能在任何時刻發生，有可能是在睡覺休息或運動結束才發生。黃晨祐解釋：「心肌梗塞大多是冠狀動脈粥狀硬化內膜斑塊破裂，造成血管腔內大量急性血栓形成，血管完全阻塞後相對應位置的心肌完全缺氧。」

而心肌細胞在心肌梗塞發生後約20分鐘後，會發生不可逆的細胞壞死凋亡，此時需要的是搶時間的緊急心導管手術，盡可能即早打通阻塞的血管，清除管腔中的血栓，大多數情況下都需要進行血管支架置放。

心肌梗塞的併發症和做心導管手術的風險，和血管嚴重程度以及心肌再灌流的時間有很高的相關性，血管病變愈多、愈晚打通血管，術中術後併發症發生率愈高。

冬季飲食多陷阱！火鍋眉角多

除了按時服藥之外，必須定期追蹤各類膽固醇數值、糖化血色素、空腹血糖等，黃晨祐建議居家量測血壓控制在130/80毫米汞柱以下。特別是冬季時的血壓容易忽高忽低，建議病友應該多紀錄居家血壓，回診時和醫師討論必要的高血壓藥物微幅調整。

另外，冬天時的飲食大多是油膩、高熱量的湯類或打邊爐，容易使得血糖和膽固醇容易超標，建議避免食用過多的含油脂的肉類和加工火鍋料，火鍋湯底盡量用昆布、柴魚風味的清湯為主，避開麻辣、芝士、酸菜白肉等重鹹度的鍋底，另外火鍋湯建議只喝開鍋後前20分鐘，因為一旦煮過後，湯內的鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽等食品添加物濃度會大幅提高，喝多了將造成身體極大負擔。

胸悶胸痛到底是不是心臟病？一張表看懂6大原因的特殊症狀

