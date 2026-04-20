42歲男不抽煙無三高卻突發心肌梗塞　醫教4招降低心血管疾病風險

體檢報告一切正常，血壓、血糖、血脂都在「完美」的區間裏。你是不是也長舒一口氣，覺得自己離心血管疾病、離心梗還很遙遠？



但是，請先別急着鬆口氣。早前，四川宜賓一位42歲的陳先生（化名），用他差點醒不過來的親身經歷，給所有人敲響了一記沉重的警鐘：指標「正常」，不等於血管「安全」。

不抽煙、沒「三高」 凌晨卻突發心梗！

陳先生一直是朋友圈裏的「健康標杆」——不抽煙，不胖，每年的體檢單上，血壓、血糖、血脂等指標都在「正常範圍」裏。

直到那個看似平常的周日凌晨，一陣毫無徵兆的劇痛向他襲來，那種感覺就像巨石壓碎了胸腔……

隨後馬上緊急送醫、推進手術室、植入心臟支架……醫生從「鬼門關」把他拉了回來。

術後，陳先生和家人問出了一個所有人都會困惑的問題：「醫生，他年年體檢，沒有高血壓、高血糖、高血脂，不胖也不抽煙，怎麼會心梗？」

陳先生的主治醫生拿出一張示意圖，指向一根血管內壁上一個不起眼的、破裂的黃色斑塊：「這就是元兇。心梗的本質，是血管裏的『火山』爆發了。而點燃這座火山的，遠不止『三高』這一種導火索。」①

大家日常生活中，一個被忽視的心梗「元兇」正浮出水面——慢性炎症。

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慢性炎症：被忽視的「血管火災」

四川省宜賓市第三人民醫院心血管內科副主任醫師郭雲表示，像陳先生這樣的病例並非孤例。近年來，臨牀上「非三高型心梗」患者比例悄然上升。許多看似健康的血管，內部可能早已「炎症四起」。

這裏說的「慢性炎症」並不是我們平時感冒發燒、嗓子疼的那種「急性炎症」。那種炎症來得快、去得也快。

而「慢性炎症」，它就像一個潛伏在體內的「縱火犯」。它沒有明顯症狀，不疼不癢，卻日復一日地「腐蝕」着血管內壁。

2025年9月，美國心臟病學會（ACC）發布了《炎症與心血管疾病：2025 ACC科學聲明》，正式將慢性炎症列為與高膽固醇、高血壓平起平坐的心血管疾病「核心元兇」。

聲明強調，從動脈粥樣硬化斑塊的形成、發展，到最終破裂引發心梗或腦梗，炎症全程深度參與其中。②③

為什麼「健康人」也會突發心梗？很多源於炎症的「三重罪」

福建醫科大學附屬協和醫院心內科主任醫師陳昭陽2026年2月在接受健康時報採訪時表示，有些人雖然不抽煙、沒有高血壓、膽固醇也不高，看起來很「健康」，但如果「超敏C反應蛋白」偏高，心臟病發生風險依然比普通人群高。

這是因為，慢性炎症在血管裏犯下「三重罪」：

1. 慢性炎症是血管壁的「腐蝕劑」

炎症是動脈粥樣硬化發生、發展的根本驅動力。它不僅參與斑塊的形成，還會不斷侵蝕血管內皮，讓光滑的血管變得粗糙，更易沉積膽固醇。

2. 慢性炎症是點燃斑塊的「導火索」

許多患者的血壓和膽固醇都控制得較好，卻依然發生心梗。這是由於當超敏C反應蛋白高於正常值時，提示存在殘餘炎症風險，其與主要不良心血管事件、心血管死亡、全因死亡風險顯著相關。

3. 慢性炎症是危險因素的「幫兇」

慢性炎症並不是孤立存在的，美國心臟病學會發布科學聲明指出，高血壓、血脂異常、吸煙、高血糖、肥胖等都是誘發體內慢性低度炎症的「元兇」。這些因素會持續激活免疫系統，促使肝臟釋放C反應蛋白等炎症因子，形成合力侵蝕血管內皮，加速動脈粥樣硬化進程。④

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降低身體慢性炎症日常做好這幾點

既然慢性炎症的危害如此之大，我們該如何應對？

福建醫科大學附屬協和醫院心內科主治醫師吳靈振2026年2月在接受健康時報採訪時表示，慢性炎症很大程度上是不健康生活方式導致的，要想降低心血管疾病風險，須從改善生活方式做起。

1. 管住嘴：多吃「抗炎食物」，少吃「促炎食物」

飲食是影響炎症水平的重要外源因素。在均衡營養的基礎上，可以多選擇具有「抗炎」效應的食物，認識和避免食用「促炎」食物。⑤⑥

「抗炎食物」可適當多吃——

三文魚

海帶

特級初榨橄欖油

十字花科蔬菜

藍莓

薑黃

姜

大蒜

綠茶

紅薯



「促炎食物」要儘量少吃——

紅肉

加工肉類

高糖食物

高鹽食物

反式脂肪酸



2. 減肚子：別讓內臟脂肪成為「炎症工廠」

脂肪組織，尤其是內臟脂肪就像一座「炎症工廠」。因此，男性和女性都要嚴格控制腹部脂肪，分別將腰圍控制在90釐米和85釐米以下。

堅持運動是減少腹部脂肪的有效手段，每周堅持150分鐘中等強度運動（如快走、游泳、騎行）或75分鐘高強度運動（如慢跑、跳繩）。

3. 睡好覺，減壓力：切斷炎症的「應激源」

長期心理壓力過大、睡不好、吸煙，會干擾免疫系統，使身體處於慢性應激狀態。每天保證7小時優質睡眠，學習減壓法，保持心情愉快，有吸煙習慣者儘早戒煙。

4. 測指標：高危人群關注「超敏C反應蛋白」

在常規體檢中，高危人群可進行超敏C反應蛋白檢測，其臨牀風險分層標準通常是小於1毫克/升為低風險，1~3毫克/升為中度風險，超過3毫克/升為高風險，一旦發現指標異常，應及時就醫干預。④

寫在最後：別只盯着體檢單上的「三高」箭頭了。從今天起，也要關注那個藏在身體深處的「慢性炎症」。保持健康的生活方式，才是最高級的自律



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本文綜合自：

①2026-01-28宜賓市第三人民醫院《42歲，體檢正常無「三高」，突發心梗！被忽視的血管危機》

②Inflammation and Cardiovascular Disease: 2025 ACC Scientific Statement: A Report of the American College of Cardiology. JACC.(2025).

③2025-10-10梅斯心血管新前沿《血脂正常為何還會心梗？2025年ACC重磅聲明：慢性炎症，正式成為心血管疾病第4大危險因素！》

④2026-02-27健康時報《慢性炎症悄悄傷心》

⑤2020-10-04大眾健康雜誌《10種最佳抗炎食物和6種最易促炎食物，你最愛吃的是哪個？》

⑥2022-11-14科學闢謠《抗炎飲食怎麼吃？推薦這種飲食模式》



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