研究指飲酒致癌死亡人數30年翻一倍！男子頻飲酒致肝癌現8cm腫瘤

不少人習慣睡前喝一杯酒「助眠」，又或者餐桌上小酌兩杯「促進血液循環」，甚至認定少量飲酒無礙健康。不過，國際權威醫學期刊《柳葉刀-美洲區域健康》（The Lancet Regional Health–Americas）曾發布的最新大型研究卻為飲酒敲響警鐘，該項跨越30年的追蹤數據顯示，因為飲酒導致的癌症年死亡人數翻了一倍，而肝臟作為代謝酒精的主要器官，更是首當其衝的受害重災區。台中一名72歲的張姓老闆因頻繁飲酒，求醫後才發現肝臟已長出一顆直徑達8厘米的惡性肝腫瘤。



不煙不酒男確診肝癌！3大警告全錯過 腳部現這3變化恐是肝臟求救

國際權威醫學期刊《柳葉刀-美洲區域健康》發布的最新大型研究報告，數據顯示30年來因為飲酒導致的癌症年死亡人數翻了一倍。（AI生成圖片）

飲酒致癌死亡非只有肝癌 女性最多因乳癌致命

刊於《柳葉刀-美洲區域健康》的研究報告，是利用全球疾病負擔數據（Global Burden of Disease Data）去分析1990年至2023年（約33年）的變化，發現因為飲酒導致的癌症年死亡人數從11,361人增加到23,126人，增加約103%。當中致命的癌症不只是肝癌，55歲或以上的飲酒男性，致死率最高是肝癌，其次為食道癌與結直腸癌。至於年輕與中年族群，即20至54歲飲酒人士，男性因酒精導致癌症死亡的首位大腸癌，女性則以乳癌居首，大腸癌次之。

72歲男子暴瘦6公斤 超聲波檢查驚見8厘米肝腫瘤

據台灣《TVBS新聞網》報道，台中一名72歲的張姓老闆，早年因業務工作性質，頻繁需要飲酒應酬爭取業績。由於長期酗酒，他在10多年前就已經出現肝硬化問題，但當時始終不以為意。直至身體健康亮起警號，張老闆出現了容易疲倦與全身無力感，隨後病情惡化，進一步出現厭食以及暴瘦5至6公斤的現象，最後因腹痛難耐才到醫院進行腹部超聲波檢查，結果顯示其肝臟已長出一顆約8厘米大的惡性腫瘤。院方為病人安排手術切除腫瘤，幸他術後恢復良好，並需定期覆診。

台中一名72歲的張姓老闆因頻繁飲酒，求醫後才發現肝臟已長出一顆直徑達8厘米的惡性肝腫瘤。（AI生成圖片）

乙醛直擊肝細胞破壞DNA 引爆慢性發炎

世界衛生組織（WHO）與國際頂尖期刊《自然》（Nature）指出，酒精（乙醇）經肝臟分解後會轉化為高毒性的化學物質「乙醛」，乙醛不僅會直接破壞肝細胞DNA雙螺旋結構、抑制細胞修復機制，更會誘發肝臟產生「氧化壓力」（Oxidative Stress）及慢性發炎，長期累積下，肝細胞將逐漸纖維化、演變成肝硬化，最終惡化為肝癌。

乙醛不僅會直接破壞肝細胞DNA雙螺旋結構、抑制細胞修復機制，更會誘發肝臟產生「氧化壓力」及慢性發炎。長期積聚下，肝細胞將逐漸纖維化、演變成肝硬化，最終惡化為肝癌。（AI生成圖片）

破解小酌養生迷思 世衛：根本沒有「安全飲酒量」

大眾過去常有「適量飲酒有益健康」的迷思，因而忽視了酒精帶來的劇烈毒性。然而，香港衞生署衞生防護中心指出，世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構已把酒精列為「對人類致癌」（即第一類致癌物），與煙草、電離輻射和石棉等屬同一類別。酒精破壞細胞基因並沒有「安全門檻」，即使每天只喝少許，癌症風險一樣會慢慢累積。

高危人群應定期進行醫療篩檢，包括進行肝臟超聲波檢查及抽血檢查甲胎蛋白（AFP），爭取在病變早期發現並及時治療。（AI生成圖片）

本身有乙型肝炎、丙型肝炎、脂肪肝、或肝癌家族史的高危人群，更應該完全戒酒。除了戒酒外，高危人群亦應定期進行醫療篩檢，包括進行肝臟超聲波檢查及抽血檢查甲胎蛋白（AFP），爭取在病變早期發現並及時治療。