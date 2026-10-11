30歲女每晚飲奶助眠！3個月慘爆7隻蛀牙　醫生解原因：奶樽性蛀牙

深夜躺在床上翻來覆去，不少人會起身用微波爐加熱一杯鮮奶，期望當中的蛋白質與鈣質能撫平焦慮、有助入睡。這招被民間流傳多年的助眠法，在消化內科醫師與專科營養師眼中，其實是個極為常見的「假性養生」誤區！台灣一名30歲女子因睡不安穩，每晚醒來便喝牛奶助眠，卻未有再清潔口腔，結果短短3個月內出現劇烈牙痛，經檢查全口新增7顆蛀牙，確診罹患「暴發性蛀牙」。



「乳製品讓人發惡夢」竟是真？研究發現乳糖不耐症者睡眠品質較差

深夜躺在床上翻來覆去，不少人會起床喝鮮奶，期望當中的蛋白質與鈣質能撫平焦慮、有助入睡。（AI生成圖片）

30歲女每晚喝牛奶助眠 3個月慘爆7隻蛀牙

據台灣媒體《自由健康網》報道，當地1名30歲姓陳女子因淺眠、睡眠品質差，每晚都醒來兩、三次，今年開始喝牛奶助眠，但喝後未再有清潔口腔便繼續睡。女子在短短3個月內出現劇烈牙痛，經檢查後，發現全口新增了7顆蛀牙，確診罹患「暴發性蛀牙」。牙醫指出，其病因與幼童「奶樽性蛀牙」相同，皆因半夜喝牛奶後未清潔，使口腔長期處於酸性環境，加上睡眠時唾液分泌減少、抗酸與抑菌能力大幅降低，從而加速細菌破壞齒質。

30歲女子每晚醒來便喝牛奶助眠，但喝後未再有清潔口腔便繼續睡，3個月內發現全口新增7顆蛀牙，確診罹患「暴發性蛀牙」。（AI生成圖片）

色胺酸濃度不足 根本難越血腦屏障

很多人以為牛奶是天然的安眠藥，理由是它含有製造「褪黑激素」的關鍵原料——色胺酸（Tryptophan）。然而，從生理學角度分析，一杯250毫升鮮奶所含的色胺酸份量非常有限，更關鍵的是，色胺酸要進入大腦合成血清素，必須通過嚴格的血腦屏障（Blood-Brain Barrier），過程中需要與血液中其他種類的大型中性氨基酸共同競爭通道。在沒有高升糖碳水化合物配合刺激胰島素的情況下，牛奶中的色胺酸極難成功「擠進」大腦。

根據美國國家生物技術資訊中心收錄的色胺酸代謝研究顯示，飲食中的色胺酸僅有約1%能成功穿透血腦屏障轉化為大腦神經傳導物質，因此常規牛奶對睡眠架構的生化催眠效果微乎其微。不少人喝完熱奶後產生的放鬆感，絕大部分僅來自熱飲帶來的體溫暫時上升與心理安慰。該中心另一項關於夜間採集牛奶的研究亦指出，只有特定在夜間採集、含有高濃度褪黑激素與色胺酸的特殊「夜間牛奶（Night Milk）」，才具備較顯著的鎮靜與助眠效應。

常規牛奶對睡眠架構的生化催眠效果微乎其微。不少人喝完熱奶後產生的放鬆感，絕大部分僅來自熱飲帶來的體溫暫時上升與心理安慰。（AI生成圖片）

平躺胃酸持續分泌 增胃酸倒流風險

相比起微弱的助眠效果，睡前喝牛奶對消化系統造成的負擔卻極為直接。牛奶富含蛋白質與脂肪，胃部需要花費2至3小時才能完成排空。若在臨睡前30分鐘內飲用，當身體平躺時，胃部依然在被迫大量分泌胃酸進行運作。

根據美國國家醫學圖書館針對胃酸倒流（GERD）的臨床指引，睡前2至3小時內進食會增加胃部壓力並誘發暫時性下食道括約肌鬆弛，平躺時失去重力阻擋更容易引發倒流。對於平時工作壓力大、飲食不定時的人來說，極易引發胃酸倒流或咽喉胃酸倒流。許多人晨起後感到口苦、口臭、喉嚨有異物感，甚至是夜間突然嗆醒、心口灼熱，元凶正是這杯睡前熱奶。香港衞生防護中心亦在其健康指引中明確提醒市民，睡前切忌太飽或太餓，應避免在臨睡前進食增加胃部負擔。

許多人晨起後感到口苦、口臭、喉嚨有異物感，甚至是夜間突然嗆醒、心口灼熱，元凶正是這杯睡前熱奶。（AI生成圖片）

想要好眠 營養師教你這樣吃

想利用飲食改善睡眠，重點在於時間與食物的選擇。若希望補充色胺酸與鈣、鎂等穩定神經的礦物質，應將重點放在晚餐時段，讓身體有充足時間代謝轉化：

１.晚餐補充色胺酸：適量攝取豆腐、豆漿、雞肉、三文魚或黑芝麻。配合適量複合碳水化合物（如糙米、薯仔），能有效協助色胺酸通過血腦屏障。

想利用飲食改善睡眠，重點在於時間與食物的選擇。若希望補充色胺酸與鈣、鎂等穩定神經的礦物質，應將重點放在晚餐時段，讓身體有充足時間代謝轉化。（AI生成圖片）

２.鮮奶最佳飲用時間：若習慣喝牛奶，建議放在早餐或下午茶時段；若必須在晚上飲用，請務必在睡前2小時前飲完。

３.睡前放鬆替代方案：睡前半小時若感到口乾，以少量溫開水漱口或飲用數口即可，切忌大量進食任何含有熱量的液體。