「乳製品讓人發惡夢」竟是真？研究發現乳糖不耐症者睡眠品質較差

發表於《Frontiers in Psychology》期刊的研究指出，乳糖不耐症者更容易發惡夢，並且睡眠品質較差。加拿大 MacEwan 大學的研究團隊針對 1,082 名大學生進行問卷調查，深入分析他們的睡眠狀況、飲食習慣與相關健康困擾，結果顯示惡夢的嚴重程度與乳糖不耐及其他食物過敏有顯著關聯。



研究指出，大約三分之一受試者經常做惡夢，女性較男性更常報告夢境、睡眠不佳及食物過敏。約四成受訪者認為夜間進食或特定食物會影響睡眠品質，五分之一的人覺得某些食物讓睡眠變差，尤其是甜食、辛辣與乳製品最常被點名為「惡夢兇手」。

進一步分析發現，乳糖不耐症者常伴隨腸胃不適，這種不適可能在夜間引發不安或痛感，進而干擾夢境內容，增加惡夢發生率，並導致淺眠與易醒。只有約 5.5% 的受訪者直接感受到「食物影響夢境」，但其中多數認為乳製品與糖分會讓夢更怪異或負面。

淺眠與易醒頻率增加惡夢發生率

主要作者尼爾森博士（Tore Nielsen）表示，這項發現不僅提供「乳製品讓人做惡夢」這類流行說法科學上的解釋，也建議有食物敏感或腸胃問題者調整飲食，有助改善惡夢與睡眠障礙。夜間反覆惡夢會影響睡眠結構，甚至讓人產生對睡眠的焦慮與迴避，進一步損害健康與生活品質。

