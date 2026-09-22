月餅熱量大比併！奶皇月餅等如1.5碗白飯？營養師教您點食唔易肥

中秋將至，月餅是必備應節食品。雖然月餅普遍高糖分、高脂肪、高熱量，過量進食易影響健康，但註冊營養師黃志榮（阿Wing）表示，只要掌握食用技巧與份量，仍可在佳節中吃得安心。



月餅款式繁多，傳統款式包括蛋黃蓮蓉、金腿五仁；新式則有流心、奶皇、冰皮、雪糕、純素等，近年更推出麻薯、茶味等新派口味。以下阿Wing逐一分析：

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雙黃蓮蓉月餅

以蓮蓉為餡，製作時通常加入較多糖和油調味，令糖分和脂肪含量大幅上升，而鹹蛋黃的脂肪和鈉質含量亦不少，攝取過多或會影響血脂及血壓。每100克熱量約400卡路里，相當於1.5碗白飯，含有約4茶匙油及5至6茶匙糖，屬高熱量之選。

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金腿伍仁月餅

雖然沒有鹹蛋黃和蓮蓉，主要由果仁與芝麻製成，看似較健康，但常添加金華火腿提味，進一步增加脂肪及鈉質含量。每100克熱量約400至600卡路里，相當於約1.5至2.5碗白飯，大約有3茶匙油和7茶匙糖，是月餅中熱量最高的款式。

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流心奶皇月餅

流心餡料需額外加入牛油、淡忌廉、椰漿和糖等材料，是脂肪的主要來源。每100克熱量約400卡路里，等於1.5碗白飯，其中飽和脂肪更高達15克，已接近每日攝取上限（22克），過量食用或會增加心血管疾病風險。這款月餅同樣屬於高熱量選擇，少吃為妙。

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冰皮月餅

外皮由糯米粉和麵粉製成，餡料多為綠豆蓉，脂肪及糖分相對較低，每100克熱量約280至290卡路里，等於1碗白飯，油分約有2至3茶匙，糖分則有4至5茶匙，屬於較輕盈的選擇。不過，若選擇忌廉芝士、杜拜開心果朱古力或焦糖等口味，熱量和脂肪仍會顯著增加，而且每個月餅體積較小，約55至60克，容易不自覺吃多，需注意食用份量。

麻薯月餅

麻薯口感煙韌，製作過程一般會加入大量油和糖，以提升質感和風味。以同等重量（100克）計算，熱量約380-400卡路里，約等於1.5碗白飯，並含約4茶匙油及5至6茶匙糖，同屬高熱量款式，切勿掉以輕心。

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健康食用技巧

月餅一般熱量、糖分及脂肪偏高，宜作小食，不宜取代正餐，每日攝取量應控制在200卡路里內。進食時應避免空腹，以免血糖波動；亦不建議晚上進食，以減輕消化系統負擔。品嚐前可先進食一些富含膳食纖維的蔬果，有助消化。進食時，建議配搭無糖茶或清水，避免攝取額外糖分。

阿Wing強調，進食月餅時間和配搭要注意，份量控制更是關鍵。「中秋期間，每星期最多進食3次，每次以¼個傳統月餅或1個迷你月餅為上限。「三高」、糖尿病、脂肪肝患者或減重者，食用份量宜減半，即⅛個傳統月餅或½個迷你月餅，並在下一餐減少油分和五穀類（如粉、麵、飯）的攝取，以平衡全日總熱量。另外，蓮蓉或五仁類月餅較難消化，消化功能較弱者宜淺嚐即止，避免加重腸胃工作量。最後，祝大家中秋節快樂，團圓但腹部不變圓！」