血壓高要吃藥一輩子？研究：得舒飲食DASH Diet 5大原則降收縮壓

不少初次驗出血壓偏高的患者，最擔心的莫過於「一吃降壓藥就要吃一輩子」。不過，心臟科及營養師指出，若血壓未達重度高血壓水平，透過系統性的飲食轉型，完全有機會令血壓顯著回穩。其中獲納入國際臨床指引的「得舒飲食」（DASH Diet），臨床研究證實只需堅持8星期，其降低收縮壓的效果，已相當於服用一顆標準劑量（單一劑量）的降血壓藥。



高血壓患者愈趨年輕化！少吃鹽就沒問題？3大血壓迷思一次看清

不少初次驗出血壓偏高的患者，最擔心的莫過於「一吃降壓藥就要吃一輩子」。心臟科及營養師指出，若血壓未達重度高血壓水平，透過系統性的飲食轉型，完全有機會令血壓顯著回穩。（AI生成圖片）

利用「鉀鈣鎂」排出體內多餘鈉質

得舒飲食的核心機制，在於善用食物中的鉀、鈣、鎂三種礦物質，阻斷血管緊張素的作用，促進腎臟將多餘的鈉離子隨尿液排出，從而放鬆血管壁並降低外圍血管阻力。

得舒飲食的核心機制，在於善用食物中的鉀、鈣、鎂三種礦物質，阻斷血管緊張素的作用，促進腎臟將多餘的鈉離子隨尿液排出，從而放鬆血管壁並降低外周阻力。（AI生成圖片）

臨床營養師整理出得舒飲食的5大日常實踐指引：

1.全穀雜糧取代白米：主食至少三分之二改為糙米、燕麥、番薯等全穀類，增加膳食纖維與鎂的攝取。

2.天天達標「5蔬5果」：優先選擇西蘭花、莧菜、香蕉、奇異果等高鉀蔬果，促進體內鈉離子排出。根據香港食物安全中心預防高血壓飲食指引，世衞建議減少攝入鈉並增加鉀的攝取，能有效降低患上高血壓的風險。

3.補充足量低脂乳品：每日補充1至2杯低脂牛奶或乳酪以獲得優質鈣質，維持血管張力平衡。

臨床營養師整理出得舒飲食的5大日常實踐：全穀雜糧取代白米、天天達標「5蔬5果」、補充足量低脂乳品、白肉與豆類取代紅肉、多吃堅果用好油。（AI生成圖片）

4.白肉與豆類取代紅肉：以去皮雞肉、魚肉及豆製品取代高飽和脂肪的紅肉與加工肉品。根據香港衞生防護中心預防高血壓健康指引，均衡及低鹽飲食能減低心血管病風險。

5.多吃堅果用好油：烹調選用葵花籽油、橄欖油，並每日補充一湯匙無鹽堅果。

腎病患者切忌盲目高鉀 執行前須諮詢醫生

雖然得舒飲食對大多數高血壓患者大有裨益，但腎臟病患者由於排鉀功能受限，執行前必須先諮詢醫生或營養師調整配方。根據香港食物安全中心關於鉀鹽與腎病患者的特別警告，患有腎病的人士在選用高鉀飲食或減鈉鹽前，應先徵詢醫護人員意見，以免引發高血鉀危機。