高血壓不吃藥恐致洗腎心衰竭　醫生教「SABCDE」6大秘訣降血壓

台灣的高血壓患者人數目前已突破530萬大關，然而這項「沉默的殺手」卻常因初期無明顯不適，導致許多人缺乏警覺。



台灣新光醫院心臟科醫師陳冠任曾在風傳媒《下班經濟學》節目中提醒，切勿陷入「沒感覺就不用吃藥」的嚴重誤區，長期血壓超標會對全身各項器官造成不可逆的損害，甚至引發主動脈剝離等危及生命的嚴重併發症。

相關文章：高血壓｜原發性高血壓無原因？多屬無症狀小心腎臟心臟4個併發症👇👇👇

+ 7

高血壓無症狀就不用管？醫師警告：當心洗腎與心臟衰竭找上門

過去在臨床經驗中，陳冠任遇到過許多令人遺憾的真實案例，一名年約70歲的婦人，長年抗拒服用降血壓藥物，直到身體出現嚴重喘息才前往就醫。經專業檢查確認，該名病患的腎臟功能已衰退至正常值的十分之一以下，幾乎面臨必須終身洗腎的困境；同時心血管也嚴重阻塞，必須仰賴開刀手術治療。陳冠任感嘆，倘若病患願意提早十年好好服藥控制，便有極大機會避開這些病痛的折磨。

另一位年僅30多歲的年輕男性，早在20多歲便確診，卻同樣因自認年輕、無自覺症狀而置之不理，任由血壓數值長期落在160至180的危險區間。最終因心臟嚴重衰竭，連平躺休息都無法順利進行才緊急求診。當時他的心臟功能僅剩一般人的三分之一，而此類嚴重的心臟衰竭，五年內的致死率高達五成，危險程度遠超許多惡性腫瘤。所幸該名病患痛定思痛，積極配合醫師指示，透過嚴謹的用藥、調整飲食與規律運動，順利讓心臟功能與血壓雙雙恢復平穩。

高血壓一定要吃藥嗎？名醫傳授「SABCDE」6大秘訣成功降血壓

針對數值落在130至140之間的輕度異常者，陳冠任特別整理出一套「SABCDE」六大生活管理法，幫助人們從日常作息中著手，透過非藥物療法改善健康狀態：

S（少鹽）

減少鈉含量攝取。生活中隱藏的鈉危機無處不在，舉凡常見的吐司、烏醋或運動飲料，都可能讓人不知不覺攝入過量鹽分，進而影響數值。

A（限制酒精 Alcohol）

飲酒必須嚴格適量。男性每日建議不超過一罐啤酒的量，女性則應減半至半罐以內。

B（控制體重 Body Weight）

維持理想的體態。身體質量指數（BMI）建議保持在24以下，有效減輕身體運作負擔。

C（戒煙 Cigarettes）

徹底遠離煙害。無論是傳統紙煙或是新興的電子煙，皆會對心血管系統造成嚴重傷害，務必全面戒除。

D（飲食控制 Diet）

優化日常飲食結構。主食多選擇全穀雜糧，搭配深綠色蔬菜與橘黃色水果，藉此補充豐富的鉀離子。蛋白質攝取則建議以魚肉、雞肉等白肉，取代負擔較大的紅肉。

E（運動 Exercise）

養成規律活動習慣。陳冠任舉例，曾有一名國中同學透過每日跑步與打桌球，短短一個月內便成功將130至140的數值，大幅降至110左右的健康範圍。

相關文章：高血壓｜血壓降可減藥？補鈣多飲水8種方法降血壓紅棗番茄護血管👇👇👇

+ 11

吃降高血壓藥物會傷腎？專家破解迷思：按時服藥才是真正保護器官

坊間長年流傳「吃西藥會傷腎」的說法，陳冠任對此嚴正澄清，這完全是顛倒是非的錯誤觀念，根據臨床數據顯示，台灣需要洗腎的患者中，高達七成以上肇因於血壓與糖尿病長期失控。遵照醫囑按時服用降壓藥物，真正的作用是保護腎臟，防止脆弱的微血管被強大的血流沖壞。

此外，許多人寧願花大錢購買各類保健食品，期望能取代正規治療，陳冠任坦言，科學研究明確指出，這類產品的實質效益遠不及落實良好的飲食與運動習慣，有時甚至毫無幫助。將金錢與心力投資在均衡飲食與規律運動上，絕對會比購買昂貴的保健品來得更有價值。

面對自身的健康狀況，保持理性思考是第一要務，只要願意積極與醫療團隊配合，嚴格執行用藥、飲食與運動的三管齊下策略，絕對能有效守護心血管健康，遠離各項致命併發症的威脅。

相關文章：預防三高｜如何避免高血壓高血糖高血脂上身？3大技巧謹記量血壓👇👇👇

+ 15

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：高血壓一定要吃藥嗎？名醫破解2大迷思！做好「這6件事」數值狂降免洗腎】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

