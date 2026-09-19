女子每天特定時段血壓飆升！醫警惕內分泌高血壓：嗜鉻細胞瘤解析

血壓平時看似正常，卻總在每天特定時段無預警飆升？不少人第一時間常歸咎於更年期潮熱、工作壓力過重或長期缺乏休息，因而錯失最佳診治時機。家庭醫學科與內分泌科專家警告：這種如過山車般忽高忽低的血壓波動，絕非單純的生理疲勞或血管老化，背後很可能是內分泌器官長了「隱形腫瘤」作祟。這類腫瘤會在特定時間無預警釋放大量激素，導致血管劇烈收縮，若未及時揪出腫瘤，長期忽視將大幅增加中風及心肌梗塞等致命併發症的風險。



高血壓｜長期心悸臉潮紅隨時係隱性高血壓？醫生教4方式自我檢測

血壓平時看似正常，卻總在每天特定時段無預警飆升？不少人第一時間常歸咎於更年期潮熱、工作壓力過重或長期缺乏休息，因而錯失最佳診治時機。（AI生成圖片）

52歲婦人血壓突飆：腎上腺「嗜鉻細胞瘤」引發陣發性高血壓

據《Heho健康》報道，一名52歲無高血壓病史的女性，近幾個月每到下午3時至4時便會出現劇烈心悸、頭痛與冒冷汗，自行測量血壓竟飆升至180/110mmHg 的危險水平，但到了晚間又自動恢復正常。醫生最初處方一般降壓藥，但治療效果不明顯，且出現姿勢性低血壓的副作用。

女子經血液與影像篩檢，才發現是腎上腺長了「嗜鉻細胞瘤」，導致體內腎上腺素失控暴增。臨床上約有5%到10%的高血壓患者屬於「次發性高血壓」，其中以腎上腺腺瘤引發的原發性醛固酮過多症與嗜鉻細胞瘤最為常見，這類患者即便按時服藥，傳統降壓藥也難以發揮作用，長期忽視更會暴增中風與心肌梗塞風險。

52歲無高血壓病史的女性，近幾個月每到下午3時至4時便會出現劇烈心悸、頭痛與冒冷汗，但到了晚間又恢復正常，經血液與影像篩檢，才發現是腎上腺長了「嗜鉻細胞瘤」。（AI生成圖片）

傳統降壓藥為何無效？兩大腎上腺腫瘤解析

據《Heho健康》另一篇報道指出，次發性高血壓與常見的器官老化不同。血管老化屬於原發性高血壓，而次發性高血壓則是體內存在明確病灶。

1.嗜鉻細胞瘤：腫瘤會不定期釋放大量腎上腺素與副腎上腺素，引發血壓瞬間飆升，伴隨心悸、手抖、劇烈頭痛及冒冷汗。

2.原發性醛固酮過多症：腎上腺皮質過度分泌醛固酮，導致腎臟大量滯留鈉離子並排出鉀離子。患者除了血壓難以控制外，常見四肢無力、麻痺等低血鉀症狀。

次發性高血壓若未針對病因治療，單純增加傳統降壓藥劑量不僅無法穩定血壓，還可能引發姿勢性低血壓等副作用。（AI生成圖片）

參考世界衛生組織(WHO)高血壓指引，次發性高血壓若未針對病因治療，單純增加傳統降壓藥劑量不僅無法穩定血壓，還可能引發姿勢性低血壓等副作用。

【高血壓】劇烈頭痛心悸又易倦 35歲以下血壓高小心潛藏5大疾病

次發性高血壓4大警訊與ARR篩檢全攻略

若出現以下狀況，應高度懷疑非單純血管老化問題：

1.服用3種以上不同機制的降壓藥（含利尿劑），血壓仍無法達標。



2.血壓呈現「陣發性暴衝」，發作時伴隨頭痛、心悸、大汗淋漓。



3.伴隨不明原因的低血鉀（四肢腳軟、肌肉麻痺）。



4.發病年齡小於30歲或大於60歲且無家族史。



懷疑次發性高血壓時，應至內分泌科或新陳代謝科進行24小時尿液兒茶酚胺檢測、血液醛固酮與腎素比值（ARR）篩檢，並搭配腎上腺超聲波或電腦掃描（CT Scan）。（AI生成圖片）

對此，專家建議，懷疑次發性高血壓時，應至內分泌科或新陳代謝科進行24小時尿液兒茶酚胺檢測、血液醛固酮與腎素比值（ARR）篩檢，並搭配腎上腺超聲波或電腦掃描（CT Scan）。若確診為良性腫瘤，透過腹腔鏡手術切除後，血壓多能完全恢復正常或大幅減少用藥量。