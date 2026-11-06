前列腺癌年奪500命！萬人研究驚爆：常吃「這類食物」風險飆升30%

根據醫院管理局癌症資料統計中心及衞生署衞生防護中心的數據，前列腺癌位列本港男性常見癌症第三位，每年新症超過3,000宗（約佔男性癌症新症總數16%），確診年齡中位數為71歲；同時亦是男性第四大致命癌症，每年奪去逾500名男士的生命。值得關注的是，受人口老化及飲食習慣西化影響，前列腺癌是近年本港升幅最快的癌症之一，過去十年間新症增幅高達83%。



台灣腎臟科醫生江守山於Facebook 發文表示，日前一項刊登於《美國醫學雜誌》的最新研究指出，攝取較多超加工食品的男性，罹患前列腺癌的風險比攝取量最低者高出約30%。

該項研究由美國佛羅里達大西洋大學的研究團隊主導，團隊分析了2003年至2023年間、參加「美國國家健康和營養調查」（NHANES）的17,024名成年男性數據。研究人員長期追蹤這些男性的飲食習慣，並根據他們日常攝取「超加工食品」佔總卡路里的比例，分為四個組別（卡路里佔比由低於20%至高於44%不等）。

在排除年齡、種族、吸煙習慣及經濟狀況等因素後，數據得出令人震驚的結論：

風險普遍升高：與超加工食品攝取量最低（即少於20%）的組別相比，其餘三組飲食偏向超加工食品的男性，患前列腺癌的風險平均高出 29%。

最高危組別：飲食中超加工食品佔比最高的兩組男性，患前列腺癌的風險更直接飆升 30%。

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何謂「超加工食品」？日常常見食物紛紛上榜

簡單而言，這類食物是指經過高度工業化程序加工、添加了大量天然食物少有的化學成分。製造商通常會加入精製脂肪、植物油、高果糖糖漿、修飾澱粉、濃縮鹽分，以及各式色素、香精、增味劑與防腐劑。

這些添加劑雖然能大大提升食物的口感與賣相，並延長保質期，但經過加工後，食物原本的膳食纖維、維他命及礦物質等營養價值早已被破壞，反而殘留高糖、高鹽、高脂及潛在致癌化合物。

日常生活中常見的超加工食品包括：

加工肉類：香腸、午餐肉、火腿、煙肉、臘腸等。

包裝零食與甜品：薯片、夾心餅乾、工業化批量生產的雪糕及包裝蛋糕。

含糖飲料：汽水、碳酸飲料、預包裝檸檬茶、樽裝甜茶及能量飲料。

即食食品：即食麵、杯麵、冷凍微波飯盒、預先炸好的雞粒或雞翼。

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預防前列腺癌三大方法

1. 飲食回歸「原型食物」

減少加工肉與精製食品：減少食用午餐肉、煙肉及各類包裝含糖飲料。

多攝取原型食物：選擇未經過度加工的新鮮食材，例如新鮮蔬菜、水果、全穀類（燕麥、糙米）、新鮮魚類及家禽肉。

補充抗氧化食材：熟番茄（富含番茄紅素）、十字花科蔬菜（如西蘭花、椰菜花）及綠茶，均被多項研究證實對前列腺健康具保護作用。

2. 規律運動，避免久坐

保持中等至劇烈強度運動：

建議： 每週進行最少 150 分鐘中等強度運動（如快步走、慢跑、游泳、單車）。

好處： 運動能降低體內慢性發炎因子，調節胰島素及雄激素水平，規律運動可降低前列腺癌風險約 10%–20%。

避免久坐，定期排尿：

長時間久坐（如辦公室上班族、司機）會壓迫盆腔與前列腺，導致血液循環不良及慢性充血，建議每坐 45–60 分鐘站立活動 5 分鐘。

3. 定期進行PSA檢查

由於早期前列腺癌幾乎沒有明顯症狀，年滿50歲的男性，或有前列腺癌家族病史的男性（建議提前至45歲），應定期到診所或醫院進行檢查。

PSA檢查只需抽取少量血液，檢測血液中的PSA濃度，便能及早發現前列腺是否有異常病變。若能在第1期或第2期早期發現，前列腺癌的五年存活率高達95%以上，治癒率極高。