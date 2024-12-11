性生活｜禁慾太多天無益處？醫生揭每月射精21次前列腺癌風險減半

禁慾太多天也不行！對此，台灣泌尿科醫師黃冠鈞表示，若男性禁慾未射精天數超過7天以上，有可能致使精子活動度下降、陰莖延展度變差、變短等不良影響，更有研究發現，相較於每個月射精4到7次的族群，每月射精21次以上的男性，發生前列腺癌（攝護腺癌）的機率少50%。



黃冠鈞在Facebook《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》PO文指出，世界衛生組織建議禁慾2至7日可以提升精蟲的品質，但若長期刻意的禁慾，精蟲品質會大幅滑落；禁慾的定義是指「未射精天數超過7天以上」，就像食物在賞味期是最美味的，過了賞味期品質就會不新鮮。

精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）

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禁慾對於男性會有什麼影響？黃冠鈞指出，這有可能造成5個影響：

1. 精子活動度下降

2. 陰莖的延展性變差

3. 長期都未自主勃起，可能導致性功能障礙

4. 有研究指出，相較於每月射精4至7次的族群，每月射精21次以上，發生前列腺癌的機率少50%

5. 長期禁慾容易造成心情低落、憂鬱



黃冠鈞指出，就像拉馬克的用進廢退說，當生物常常使用的部位就會「進」步，而不常使用的部位就會「退」化，當身體機能退化或是不去使用時，性能力也會表現的愈來愈差，導致海綿體纖維化、血管彈性變差、陰莖愈來愈短、充血愈來愈困難。在適當範圍下射精，做定期汰換，也可以讓精子的品質穩定。

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台灣義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰先前受訪指出，不論是性愛或DIY（自慰），適度射精，對身體是有益的，長期未射精可能造成前列腺結石，他曾收過一名篤信固精可強身的70多歲男子，多年未射精，長了50多顆前列腺結石，後來因解尿困難就醫。

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